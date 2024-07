Ana Crespo, primera mujer que preside la Real Academia de Ciencias: "Uno se mide por sus cualidades, no por el género"

La bióloga Ana Crespo se ha convertido en la primera mujer que preside la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, una institución fundada en 1847 y que hasta ahora siempre había estado dirigida por hombres. "Todos somos competentes para las mismas cosas, no todos somos igual de inteligentes, no todos somos Einstein. Uno se mide por el rasero de sus cualidades pero no por el género", señala Crespo en una entrevista a Europa Press. En este sentido, ha incidido que "de ninguna manera" el género puede medir intelectualmente a una persona. "Que las chicas sepan que pueden competir igual, exactamente igual, si están igualmente dotadas", subraya. Licenciada en Biológicas por la Universidad Complutense y doctora en Evolución, Biología Evolutiva, Ecología y Biodiversidad, DNA-barcoding, Hongos y Líquenes, Crespo transmite a las chicas que "pueden comparativamente igual que los chicos". "Es un bulo auténtico el que las mujeres valen más para una cosa y los hombres valen más para otra, eso ni está probado, ni es así", zanja. Respecto a si en el ámbito científico es más difícil para las mujeres alcanzar puestos de responsabilidad, la investigadora lamenta que todavía haya sesgos. "Todavía hay sesgos, se ha mejorado mucho pero hay sesgos todavía", aclara. El primer sesgo que queda en el sector científico es, en sus palabras, que "las mujeres por lo general son menos visibles" ya que, hasta el momento, "mayoritariamente los hombres son los que han estado delante, al frente, liderando". "Los hombres se han hecho más visibles, pero si ahora las cosas van cambiando y hay voluntad de acelerarlo, las mujeres que son muy buenas se irán haciendo visibles, ya va ocurriendo. A la hora de elegir tendrás delante hombres y mujeres para promocionar en lo que sea, pero eso no se hace solo", asevera. La Real Academia de las Ciencias tiene, según asegura Crespo, "una confianza absoluta en las mujeres, en la capacidad científica tanto de las mujeres como de los hombres". "En los Estatutos (de la RAC) se han puesto unos techos mínimos hasta que se consiga la paridad aproximada, que tampoco es una cosa exacta de 50 y 50, a lo mejor es 47", puntualiza. La bióloga destaca que para ella es "un verdadero honor" ser la primera mujer que preside la institución, tras haber sido elegida por sus compañeros. "El hecho de ser mujer me ha motivado muchísimo. Eso ya no de cara a mí misma, sino de cara a todas las mujeres y a las niñas también que a lo mejor no tienen referentes suficientes para saber que este traje también les cabe", recalca. "LA CARRERA CIENTÍFICA ES APASIONANTE, DIVERTIDA Y ATRACTIVA" Por ello, Crespo quiere transmitir a las chicas jóvenes y a las niñas "el placer y lo bien" que lo ha pasado ella con su trabajo, ya que la carrera científica "es una carrera apasionante y divertida, atractiva donde las haya". "Para llegar no hay que ser un mártir ni una persona que no vive para nada más que para eso. La ciencia hay que disfrutarla, hay que disfrutar la profesión. Tener un cargo no significa tener una carga", aconseja. En este punto, la presidenta de la Real Academia de Ciencias ha valorado las áreas en las que más destacan los científicos españoles: "Algunos campos de la Física; desde luego que algunos campos de la Biomedicina, que es enormemente competitiva con una gran cantidad de especialidades y hay españoles excelentes; o en el campo de la Ecología". También ha abordado los desafíos a los que se enfrenta la comunidad científica para combatir la desinformación y los bulos y ha mostrado su "absoluta preocupación" ante esta "batalla". "Creo que la batalla han de darla los científicos, incluso individualmente porque ahora las redes sociales lo permiten. Los científicos tienen que estar ahí y, por supuesto, las instituciones tienen que acoger las ideas de los científicos y gastar su tiempo y su esfuerzo porque la desinformación es tremenda", advierte. Para combatir las 'fake news', también recomienda que cuando una persona lea una noticia "lo primero sepa analizar lo que está leyendo". Así, detalla que analizar va desde saber cuáles son las fuentes y, además, tener una capacidad crítica para enjuiciar. MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Por otro lado, la presidenta de la Real Academia de Ciencias avisa de que "es muy mejorable que fluyan más y mejor los procesos de transferencia del conocimiento". Así, recuerda que los procesos de transferencia del conocimiento "no son automáticos" y hay que "poner de acuerdo" al sector público, donde se ha producido la investigación, y al sector privado que tiene que poner en marcha ese avance con el apoyo público. De este modo, Crespo hace hincapié en la importancia de trabajar en España la inversión privada en I+D+i y que "fluya el proceso de transferencia del conocimiento". "España, con las dificultades que ha tenido, es un país fantástico, con un peso científico fenomenal", aplaude. La bióloga insta a los científicos a que se muevan temporalmente a otros países. "Los científicos deben moverse. Por muy bueno que sea el profesor que te dirigió la tesis, que has tenido siempre al lado dirigiendo tus proyectos, hay que ver otras maneras de pensar, incluso otros enclaves culturales, otros entornos, eso me parece absolutamente básico", comenta. Tras conocer "otros ambientes", el siguiente escalón para los científicos sería asentarse en la posición que tienen o dirigir proyectos. "Ahí depende de las ofertas que se tenga y lo que se nos ocurre a todos como más deseable es volver a tu país, que tiene que encontrar instrumentos para acogerte y desde luego no es un buen instrumento la precarización, que hasta ahora ha ido creciendo en lugar de mermando", lamenta. No obstante, Crespo asegura que ahora la situación está "cambiando" en los organismos públicos de investigación, así como en programas que permiten a las universidades mejores acogidas. "Nos ayuda extraordinariamente Europa, porque los programas europeos permiten mover y traer gente a sitios españoles y eso se tiene que seguir promocionando", señala. En referencia a sus objetivos al frente de la Real Academia de Ciencias, resalta que sus principales líneas de actuación son continuar con el desarrollo de los nuevos Estatutos para la modernización de la institución, que fueron votados "casi por unanimidad". "La Academia se ha embarcado en eso y yo voy a tomar el testigo y a dirigir con esos objetivos", afirma.

