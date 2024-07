Sergio García: "Sólo fallé ocho tiros a 'green' y seis eran buenos tiros, pero me levanté"

San Roque (Cádiz), 12 jul (EFE).- El jugador castellonense Sergio García aseguró este viernes que si el campo de Valderrama "en perfectas condiciones ya es complicado", con el viento de este viernes "aún más" y explicó que prueba de ello es que falló ocho golpes para llegar a los 'greenes' a pesar de que "seis de ellos eran buenos tiros".

"Pero me levanté. La experiencia ayuda y conseguí algunos golpes que 'recogí' del pasado, de haber jugado tanto en este campo", reconoció en declaraciones a periodistas el español, tres veces ganador en Valderrama y que insistió en que "para hacer una vuelta" como la de este viernes, "hay que hacer muchas cosas bien".

Así, apuntó que le pegó "muy bien con el drive, también con los hierros" y destacó que estuvo "muy sólido con el 'approach' y el 'putt", por lo que se marchó satisfecho tras este primer día del LIV Andalucía, en el que tuvo "un buen chip" y en el que le animó "volver a estar en España".

"Me encantó todo", subrayó el castellonense, que afirmó que tuvo que ser "muy preciso" durante todo el día: "Era un viento muy racheado, que cambiaba muy rápido y eso mismo me ha pasado en el hoyo siete, en el que le he pegado corto y en el segundo bote ha salido rodando y a punto ha estado de entrar, y en el siguiente, sin embargo, era un buen golpe y ha sido bogey", comentó el capitán de los Fireballs.

No obstante, señaló que "en el golf todo influye", como le ocurrió en el hoyo diecisiete, en el que vio cómo el golpe de Jon Rahm se fue al agua e intentó asegurar, aunque terminó pasándose y cayendo en 'bunker': "Si no hubiera visto su golpe, probablemente no la hubiera pegado tan bajita pero si delante de ti ves que ocurre eso y se mete al agua, lo normal es que la tuya vaya un poquito más bajita, pero esto es Valderrama".

Pese a todo, se quedó contento con el ambiente y por la labor del madrileño Eugenio López-Charraca, miembro de los Fireballs, que terminó tercero con tres golpes por debajo par.

El madrileño incidió en que durante la vuelta "nunca" se rindió a pesar de que no comenzó bien y sostuvo que fue el caddie el que le apoyó y le dijo que "todo el mundo haría bogeys", lo que le hizo centrarse en jugar su "mejor golf".

"Me he peleado los últimos meses con el drive y ahora estoy mejor, pero lo de hoy no ha sido el drive, que lo he usado apenas tres veces, sino todo el juego", insistió el madrileño que le pegó "bastante bien" pese a ser "una de las vueltas más complicadas" desde su llegada al LIV por el viento. EFE

