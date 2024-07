Respaldo al capitán; el grupo confía en la continuidad de Morata

Donaueschingen (Alemania), 12 jul (EFE).- Desde que Álvaro Morata aseguró que la final de la Eurocopa que España disputa en Berlín ante Inglaterra puede ser su último partido como internacional, las muestras de cariño y respaldo total al capitán se han encadenado por parte de sus compañeros y el seleccionador Luis de la Fuente, que desean verle celebrando el tanto que de el triunfo.

"Álvaro se merece todo lo mejor por la persona que es, por el compañero y por el jugador. Por ser el capitán de esta selección", aseguró Dani Olmo en rueda de prensa, el último en mostrar todo su respaldo en público.

"Es un jugador muy importante para nosotros y me alegraría muchísimo si fuese él quien marca en tanto del triunfo en la final. Si lo hiciese otro también pero Álvaro trabaja mucho para el equipo y nos da mucho", valoró.

El respaldo total lo ha sentido Morata dentro de la concentración de España en toda la Eurocopa. Sus quejas por no sentir el respeto que merece en un sector de la afición y la prensa, asegurando que se siente más valorado jugando fuera, confesando que medita poner punto y final a su etapa como internacional, provocó un aluvión de cariño.

En el complejo Der Öschberghof donde está concentrada la selección durante toda la Eurocopa, pero también fuera con deseos de leyendas como Andrés Iniesta, de ver a Morata celebrando el tanto de triunfo en la final ante Inglaterra.

"Todos somos Morata", manifestó a EFE el seleccionador Luis de la Fuente. "Nos cuesta reconocer lo bueno que tenemos. Morata es un ejemplo claro. Tiene números de súper crack mundial. Sería un mito en otro país con prestigio reconocido y en el nuestro nos cuesta. No ha creado ningún conflicto dentro. Tiene el apoyo de todos los compañeros y del cuerpo técnico", añadió.

Dentro, todos resaltan las virtudes de Morata como capitán. Siempre pendiente de sus compañeros, dando apoyo en cada momento, pendiente de detalles que le han hecho aumentar el respeto que ya tenía. Un ejemplo, su visión de ver la importancia del momento histórico en el gol de Mikel Merino a Alemania en el minuto 119, que tumbaba el reto del anfitrión que nunca había superado España. Al pital el árbitro el final corrió a por el balón, lo guardó, hizo que lo firmaran todos los internacionales y se lo dio al autor del tanto.

"Álvaro es un chico excelente, como persona es humanamente impecable y eso a la hora de ser capitán es importantísimo. Luego ese rol desde la experiencia. Es nuestro capitán, siempre estamos con él y yo como segundo intento ayudarle en todo lo que puedo pero está demostrando llevar muy bien este rol en la selección", dijo a EFE Rodri Hernández.

"Me ha sorprendido mucho Álvaro como capitán. El nivel de jerarquía que tiene. Me parece un capitán increíble. Desde fuera no me lo imaginaba así y me ha sorprendido positivamente", añadió Alejandro Grimaldo.

"Las charlas que está dando, los consejos, como actúa al grupo me ha sorprendido positivamente. Hace que la gente salga muy motivada en los partidos. Estoy muy contento de tener un capitán como Morata", añadió.

En ese momento especial, sintiendo la responsabilidad de ser el responsable del bienestar del grupo, Morata vive todo al máximo. Le lleva a estar siempre al borde de la emoción tras momentos en los finales de los partidos en los que España ha dado pasos hacia la gloria. Nadie imagina que la final del Olímpico de Berlín puede ser su último partido. Todo el grupo confía en su continuidad y su presencia en los partidos de septiembre.

"Tener a Álvaro con nosotros es una suerte, un privilegio, es nuestro capitán y más agradecidos no podemos estar", confesó Dani Vivian.

"Su manera de defender es la manera que tiene de vivir el día a día, como todo lo que hace por cada uno de nosotros. Más comprometido no se puede estar, acaba casi partido casi entere lágrimas porque tiene tanta responsabilidad de que todo salga bien que lo refleja en el campo. Es quien nos muestra al equipo como tenemos que hacerlo todos", añadió. EFE

