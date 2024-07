Díaz insiste en que no se levantará de la mesa de reducción de jornada hasta alcanzar un acuerdo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, insiste en que no se va a levantar de la mesa de diálogo social sobre la reducción de jornada hasta alcanzar un acuerdo sobre la materia. "Hemos hecho cosas mucho más difíciles", ha afirmado la titular de Trabajo, en relación la 'Ley Rider', y ha reiterado que "hay posibilidad" de alcanzar un acuerdo con CEOE para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial. Durante la clausura del curso de verano 'Economía del propósito y cogestión para una economía social y sostenible', que organizan la Universidad Complutense y UGT, Díaz ha defendido que la jornada "no es una variable económica más", sino una "declaración de intenciones". "Es un modelo de sociedad y, por tanto, al tocar esa variable económica estamos tocando muchos aspectos de nuestra vida, estamos tocando el tiempo de vida, pero estamos tocando la salud laboral, la salud mental, estamos tocando la emergencia climática, estamos tocando los cuidados, por tanto, no es una variable más", ha insistido. Por todo ello, ha trasladado su alegría porque la patronal haya aceptado discutir la propuesta que Trabajo elevó a los agentes sociales el pasado lunes, durante la última reunión, y ha saludado que CEOE se haya "puesto a trabajar". "Cuando les digo que no voy a levantarme de una mesa hasta alcanzar un acuerdo, no tengo que decirlo, ya lo saben ustedes, prefiero un acuerdo, efectivamente, a una parte", ha expuesto. Por ello, ha pedido dejar a la mesa de negociación trabajar y avanzar sobre la cuestión en la nueva reunión que mantendrán el próximo miércoles 17 de julio.

