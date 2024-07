BofA dice que los operadores acuden a acciones riesgosas ante apuestas de recortes de la Fed

(Bloomberg) -- Los datos económicos más recientes, que fortalecieron las especulaciones de que la Reserva Federal podría recortar las tasas en septiembre, están a punto de estimular el apetito por los rincones más especulativos del mercado bursátil, según estrategas de Bank of America Corp.

El equipo dirigido por Michael Hartnett señaló el viernes en una nota a los clientes que las acciones con una carga de deuda generalmente más elevada, como las pequeñas capitalizaciones y los fidecomisos de inversión inmobiliaria (REIT), así como las acciones de los mercados emergentes y el índice FTSE 100 del Reino Unido, podrían beneficiarse a medida que los responsables de la política monetaria se acercan a una flexibilización tras el ciclo de ajuste monetario más agresivo en una generación.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Las acciones de los mercados emergentes son una de las formas de afrontar una inminente reducción de las tasas a medida que el dólar se debilita”, añadió Hartnett, estratega jefe de inversiones de BofA. Calificó al FTSE 100 como el “anti-Nasdaq”.

Mientras tanto, el índice “bull and bear” de BofA, que refleja la percepción contraria, subió a su nivel más alto desde marzo, impulsado por las entradas de capital en las acciones y bonos de los mercados emergentes, la mejora de la amplitud en todos los mercados mundiales de renta variable y la menor cobertura en el índice S&P 500.

El jueves aparecieron nuevos indicios de que las presiones inflacionarias se están ralentizando, cuando los datos mostraron que el índice de precios al consumidor de junio subió un 0,1% frente a mayo, el menor avance en tres años.

El optimismo sobre un recorte de las tasas provocó el jueves un cambio hacia sectores más riesgosos del mercado, a medida que el dinero abandonaba el sector de las grandes tecnológicas, favorecido desde hace tiempo por la seguridad. El índice Nasdaq 100 cayó un 2,2% y el S&P 500 retrocedió un 0,9%, incluso cuando alrededor de 400 de los componentes del indicador más amplio se recuperaron, en medio de una rotación de los últimos valores alcistas hacia áreas como las pequeñas capitalizaciones.

El índice Russell 2000 ha subido un 6,1% desde el lunes, rumbo a registrar su mayor ganancia semanal desde noviembre.

Los estrategas de BofA afirman que actualmente hay pocos indicios de que los clientes estén vendiendo acciones para comprar bonos, lo que cambiaría significativamente si aumentara el riesgo de un aterrizaje brusco. “Hasta que los inversionistas no necesiten comprar bonos, no venderán tecnología”, escribió Hartnett.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: BofA Sees Traders Flocking to Risky Stocks as Fed Cut Bets Build

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Jeran Wittenstein y Bre Bradham.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.