Raúl Albiol renueva un año más con el Villarreal: "Espero dar el nivel y ayudar al equipo"

El capitán y central del Villarreal, Raúl Albiol, renovó de manera oficial este jueves una temporada más con el conjunto amarillo, hasta 2025, con la intención de "dar el nivel" a sus casi 39 años y tener minutos para "ayudar al equipo". "Muy contento de poder continuar una temporada más en el Villarreal. Este momento hay que decidir si puedo continuar o no, y espero dar el nivel y ayudar al equipo", dijo en la primera entrevista a los medios del club, después del anuncio. Albiol cumplirá su sexta temporada en el 'submarino' con el "objetivo de volver a Europa". "Mentalmente estoy preparado para seguir compitiendo, exigiéndome al máximo. Es lo que me hace el querer seguir ayudando al equipo a conseguir grandes cosas. Mi motivación me la pongo cada día. Intento conseguirlas, alcanzar mi mejor nivel y poder disfrutar de minutos", afirmó. "Estoy preparado, la primera temporada en el Villarreal tampoco jugamos Europa y llegamos a la Liga Europa. Es importante adaptarse, trabajar bien y centrarnos en la Liga, que nos dará que sea una buena temporada o no, con el objetivo de llegar a Europa. Con el míster terminamos muy bien los últimos meses y podemos continuar con ese objetivo", añadió. Por su parte, el Villarreal celebró que Albiol quiera seguir jugando al máximo nivel y hacerlo defendiendo los intereses del equipo amarillo. El capitán lideró la zaga del 'submarino' durante la temporada pasada, jugando un total de 30 encuentros oficiales, 27 de ellos partiendo como titular. Desde su llegada al club en 2019, Albiol ha disputado un total de 185 encuentros oficiales en el Villarreal CF, aportando veteranía y solidez en la parcela defensiva. Desde el conjunto castellonense, destacan a Albiol como "una leyenda" del club, "uno de los grandes referentes del histórico conjunto que levantó la UEFA Europa League y compitió la UEFA Supercup en 2021 y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League un año después, en 2022". Antes de llegar al Villarreal, Albiol cimentó una exitosa carrera en clubes de primer nivel como el Real Madrid, el SCC Napoli o el Valencia CF. Durante su trayectoria, ha sido un jugador habitual de la selección española, formando parte del histórico grupo de futbolistas nacionales que levantó la triple corona con La Roja: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012.

Compartir nota: Guardar Nuevo