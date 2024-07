Mariló de la Rubia confirma su distanciamiento con Isabel Pantoja

Desde hace ya unos meses sabemos que Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia no tienen ningún tipo de relación. Tal y como contó Antonio Rossi en 'Vamos a ver', fue Agustín Pantoja quien tomó la decisión que de que la que fuera amiga de la tonadillera no fuera a verla cantar a Mérida para que se dejara de hablar de su amistad. Desde entonces no las hemos vuelto a ver juntas, tampoco hemos vuelto a ver a Mariló en un concierto de Pantoja... lo que confirma que la relación está completamente rota. Una amistad de toda la vida que se acaba debido a las especulaciones constantes y la decisión de Agustín de frenarlas. Estas últimas semanas, que se ha hablado del estado de salud de la tonadillera debido a la cancelación de su último concierto, el nombre de la artista ha resonado con fuerza en los medios de comunicación... pero parece que la examiga de la cantante no tiene ningún dato de esta. En la tarde de este miércoles le hemos preguntado por la situación en la que se encuentra la reina de la copla y ha sido de lo más clara posible: "No sé nada". De esta manera ha acabado rotundamente con las preguntas de la prensa y ha evidenciado que el distanciamiento entre ellas es un hecho.

