Lula enfatiza ante Arce que "no se pueden tolerar actitudes autoritarias" ni "golpes de Estado"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha enfatizado ante su homólogo boliviano, Luis Arce, que "no se pueden tolerar actitudes autoritarias" ni "golpes de Estado" durante una reunión en el marco de su encuentro bilateral en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. "En vísperas de celebrar su Bicentenario en 2025, Bolivia no puede volver a caer en esta trampa, no podemos tolerar actitudes autoritarias ni golpes de Estado, tenemos la enorme responsabilidad de defender la democracia frente a los intentos de hacerla retroceder", ha afirmado Lula, según el diario boliviano 'El Deber'. En ese sentido, ha comparado la "ola de extremismo" que vivió Brasil en 2022, cuando los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron los Tres Poderes, con los sucesos que ocurrieron en Bolivia en 2019, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del país, causando la dimisión del entonces presidente, Evo Morales, presionado también por parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales. "En todo el mundo, la desunión de las fuerzas democráticas solo ha servido a la extrema derecha. Los recientes ejemplos de Francia y Reino Unido demuestran el imperativo de superar las diferencias en favor de un objetivo común", ha añadido Lula. La Fiscalía de Bolivia ha procesado a 24 individuos por el intento de golpe de Estado de finales de junio, entre los que se encuentran el principal ejecutor de la asonada, el entonces comandante general del Ejército, el general Juan José Zúñiga, y el considerado como "ideólogo" del golpe frustrado, el "asesor personal" del militar, el pastor y miembro del Consejo Nacional Cristiano, Aníbal Abel Aguilar Gómez.

