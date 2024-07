(Crónica) Djokovic vuelve a encontrarse con Musetti por la final de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic y el italiano Lotenzo Musetti se disputarán un billete a la final de Wimbledon después de alcanzar este miércoles la ronda de semifinales, sin jugar por la lesión del australiano Alex de Miñaur y con el triunfo en cinco sets sobre el estadounidense Taylor Fritz. Por un camino bien distinto se completó la segunda semifinal en el All England Tennis Club, cerrada ayer por el otro lado la que medirá al español Carlos Alcaraz y al ruso Daniil Medvedev. "Tengo que retirarme por una lesión en la cadera, un desgarro del cartílago que conecta con los aductores. Sentí un crujido durante los últimos tres puntos. Me hicieron una ecografía y confirmó que era la lesión con alto riesgo de empeorar", explicó De Miñaur en rueda de prensa. La lesión se produjo en los últimos tres puntos de su partido de octavos de final ante el francés Arthur Fils, al que derrotó por 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. La mala noticia le llega además a apenas tres semanas para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde ahora mismo no es segura su presencia según el propio jugador. Con su retirada, Djokovic, siete veces campeón en la hierba londinense, llega fresco a una semifinal donde se medirá a Musetti en un enfrentamiento con muchos capítulos recientes. El italiano se impuso (3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1) a un Fritz que buscaba igualmente su primera semifinal en un 'Grand Slam'. Musetti perdió este año ya en Montecarlo y Roland Garros contra 'Nole', pero el año pasado fue el verdugo del serbio en el Principado, en partidos bastante ajustados. El de Belgrado buscará alcanzar su primera final en 2024 y luchar por conseguir su 'Grand Slam' número 25, desempatando con el récord de Margaret Court. En el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina se medirá en semifinales a la checa Barbora Krejcikova, completando la penúltima ronda tras el choque entre la croata Donna Vekic y la italiana Jasmine Paolini que salió de los partidos del martes. Rybakina demostró una vez más su condición de favorita a un segundo Wimbledon, tras el que ganó en 2022, con un sólido 6-3, 6-2 sobre la ucraniana Elina Svitolina. Mientras, Krejcikova dio la vuelta a un 1-4 en el segundo set para imponerse por la vía rápida (6-4, 7-6(4)) a la letona Jelena Ostapenko. En el doble masculino, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, números uno del mundo, superaron a Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 7-6(3) para alcanzar la semifinal del tercer 'grande' de la temporada, en busca de una tercera final en Londres ante los australianos Max Purcell y Jordan Thompson.

