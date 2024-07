Lamine Yamal: "¿Mi celebración? Era para la persona que sabe que es para él"

Múnich (Alemania), 9 jul (EFE).- Lamine Yamal, futbolista de la selección española y elegido por la UEFA como el mejor jugador del partido de semifinales de la Eurocopa 2024 ante Francia, aseguró este martes en rueda de prensa que su celebración al final del partido, en la que dijo ante una cámara "habla, habla", estuvo dedicada a una persona que sabe perfectamente quién es.

El jugador de la selección española no quiso dar su nombre, pero se refería a Adrien Rabiot, que en la víspera del choque afirmó que Lamine Yamal debería hacer muchas más cosas de las que había hecho durante la Eurocopa para alcanzar la final.

Después, durante el partido, Yamal marcó un golazo y fue el mejor entre todos los jugadores en el campo.

"Era para la persona que sabe que es para él (la celebración). Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo, que ha pasado a la final. Al final no hay que darle importancia a nada de eso. He ayudado al equipo", declaró.

También afirmó sentirse "muy feliz" por la victoria y aseguró que no sabe si el gol que marcó es el mejor de la Eurocopa aunque sí confesó que es "el más especial".

"Intento no fijarme en ser el icono, sólo intento ayudar al equipo", apuntó.

Asimismo, recordó otra vez donde estaba cuando España ganó su anterior Eurocopa en 2012: "Desde el minuto sesenta pensaba en que podíamos llegar a la final y solo podía pensar en eso. La ultima Eurocopa, siempre lo digo, estaba en un centro comercial con mis amigos".

Por último, se refirió a lo que sintió cuando marcó el gol y habló sobre el posible próximo rival de España en la final, Inglaterra o Países Bajos: "Siempre hablaba con mi madre para meter el gol y muy contento que haya sido contra Francia y que haya servido para ir a la final. En este momento, la selección que pase va a ser muy difícil. Son partidos muy igualados. A esperar y a pensar en la final".

Múnich (Alemania), 9 jul (EFE).- Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora "queda lo más importante", que es lograr "el título" del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

"Muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", declaró.