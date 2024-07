López Obrador se felicita del "despertar" en Francia frente a la Europa "rancia de conservadurismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado este lunes su satisfacción por el triunfo del Nuevo Frente Popular en las elecciones legislativas de Francia, un indicio del "despertar" frente a la Europa "rancia de conservadurismo galopante". "Felicitar a los dirigentes y al pueblo francés por lo que sucedió ayer. La verdad me da mucho gusto por Europa, que ya estaba muy empolvada, muy rancia con ese conservadurismo galopante, y ahora es como un despertar de Europa, y lo celebro bastante, lo celebro mucho y más en el caso de Francia por todo esto que está sucediendo", ha afirmado el dirigente mexicano en su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional. Asimismo, ha recordado el triunfo el pasado jueves del Partido Laborista en las elecciones de Reino Unido. "Fue un triunfo con un margen muy amplio. Nunca los conservadores habían obtenido una derrota así desde el siglo XIX", ha destacado. Para López Obrador, "los pueblos del mundo son humanistas y son progresistas". "Por eso, la derecha, el conservadurismo no tiene futuro. Cuando crece la derecha es porque la izquierda anda mal, sobre todo en su capacidad de dirección, en sus cuadros dirigentes, pero que los pueblos en todo el mundo están a favor de la fraternidad y de la libertad y de la igualdad, aprovechando que estamos hablado de Francia, en todo el mundo. Y ayer se demostró", ha argumentado. El dirigente mexicano se ha referido al riesgo de una victoria de la derecha, por lo que todas las fuerzas de izquierda se unieron, algo en lo que tuvo "mucho que ver" el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. "Lo conocí y es mi amigo. Gran dirigente. Lo conocí hace diez años que fui a París, en 2015. Ahí cené con él esa noche y nos conocimos esa vez y luego vino aquí (a México) en julio de 2022", ha recordado. "Se unieron (las izquierdas) por el temor a esto (una victoria de la derecha). Allá le dicen ultraderecha, pero no, yo sostengo que no hay ultraderecha, es derecha, aquí y en cualquier lugar, respeto mucho a los que hablan de ultra. Lo que pasa es que la ultraderecha es más cínica, y la derecha es más hipócrita, pero en el fondo es lo mismo", ha resaltado.

