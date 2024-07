El Maestro Joao se despide para siempre de su madre

"Adios mamá", así comienza el emocionante texto que ha compartido el Maestro Joao a través de sus redes sociales para anunciar a toda su comunidad de seguidores el triste fallecimiento de su madre, Benita. "Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida. El ultimo video que me mandaste decías "Vuelve pronto por favor" lo he escuchado mil veces, pero no sabia que serian las ultimas palabras que te escucharía decir" explicaba el colaborador de televisión. Además, ha asegurado que ahora "estarás siempre junto a mi" y aunque ha confesado que le daba algo de pudor hablar de sus sentimientos por Instagram, ha querido hacerlo para tener ese detalle con sus seguidores porque "se que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque se que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren". Con estas emotivas palabras, el Maestro Joao ha asegurado que su madre "cerró los ojos y no los abrirá mas, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres ETERNA". Muy unido a ella, hace pocas semanas reconocía públicamente desear hacer la transición a mujer y el nombre que elegiría sería Benita, por ella.

