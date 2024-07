Turgis: "Tenía que rematar"

Troyes (Francia), 7 jul (EFE).- El francés Anthony Turgis, ganador de la novena etapa del Tour, aseguró que ha perdido muchas veces en el tramo final, por lo que se aferró a la victoria.

"Soy un ciclista muy polivalente, a veces creo que demasiado, porque no sé por qué etapas apostar. Hoy estaba con muchos buenos escaladores y lo he notado. Me he aferrado a aguantar en cada cota porque sabía que en el final tenía opciones", señaló.

"Tenía que rematar, era el más rápido al 'sprint' y tengo la experiencia de haber perdido muchos finales así", comentó.

"He trabajado para que no nos alcanzara el grupo de Van der Poel y tenía que vigilar a Pidcock. He perdido muchas veces en este tipo de llegadas y tengo la experiencia", señaló. EFE

lmpg/jl