Camilo regresa al Starlite Occident con la expectativa del nacimiento de su segundo hijo

El artista colombiano Camilo ofreció anoche en el Auditorio de Starlite Occident el primero de sus dos conciertos que realizará en el festival de Marbella. Camilo, tras sus seis conciertos en ediciones de este evento, tiene programada una próxima cita para este lunes, 8 de julio. Irrumpiendo en el escenario descalzo como de costumbre, el colombiano concedió un 'show' lleno de "complicidad y cercanía" en el que presentó su nuevo disco 'Cuatro', y donde no faltaron "sus mayores éxitos", explican los organizadores del festival. Desde los primeros segundos en el Auditorio, el cantante y compositor conquistó los corazones de la 'Tribu' profesando su pasión por el Sur, y compartiendo la felicidad y la emoción por la que en breve será su segunda paternidad junto a su pareja, la cantante Eva Luna. "Las mejores vistas del concierto las tengo yo, porque desde este escenario puedo verles muy cerca a ustedes. España me ha regalado muchas cosas buenas. Y Andalucía especialmente. Mis dos hijos son 'made in' Andalucía", declaraba divertido desde el escenario del festival. Icónicos hits como 'Bebé', 'Aeropuerto' o 'Kesi' fueron el preámbulo del directo de nuevas propuestas como 'Una vida pasada', tema de salsa que ha registrado junto al mexicano Carin León; o el son pegadizo 'No se vale', compuesto junto a Edgar Barrera. Interpretaciones a las que siguieron varias de sus colaboraciones "más aclamadas y aplaudidas": 'Despeinada' con Ozuna, 'Tutu' con Pedro Capó, 'Contigo voy a muerte' con Karol G o 'Tattoo' con Rauw Alejandro, entre otras, llevaron al público de Starlite Occident a la entrega "más absoluta". Al contrario que en otras ocasiones, su pareja, la cantante Eva Luna, no pudo acompañar al colombiano en este concierto: "Estoy extrañando mucho a Eva Luna, a Índigo, y a mi hijo o hija, que nacerá en cualquier momento". "En cualquier momento recibiré una llamada diciendo que vuele a Miami porque va a nacer Amaranto. Mi esposa hubiera amado estar esta noche con ustedes, pero ya no podía viajar más. Mi música es una celebración del amor. Y estas canciones, un día como hoy, me hacen sentirla cerca, aunque la tenga lejos", declaraba Camilo. Por otra parte, disfrutando de la experiencia Starlite Occident, se encontraban rostros conocidos como la estilista Ana Antic, el político Elías Bendodo, el futbolista Ignacio Camacho, o la influencer Luna Javierre.

