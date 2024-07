El británico George Russell araña la 'pole' en la pista cambiante de Silverstone

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán en la parrilla dominical, respectivamente, desde el séptimo lugar y el décimo puesto. En el Circuito de Silverstone, con condiciones cambiantes sobre el asfalto debido a la lluvia ocasional, el principal damnificado de la Q1 fue el mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing), debido a su salida de pista en la curva 9. Faltaban 7:30 para acabar esa primera tanda de la 'qualy' y se quedó atascado en la escapatoria con neumáticos blandos. Tras la bandera roja correspondiente, la actividad se reanudó y solo Verstappen era capaz de meterse entre los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, y entre los McLaren del australiano Oscar Piastri y el también británico Lando Norris. Sin embargo, a 3:22 para terminar la Q1, 'Mad Max' protagonizó otra salida de pista. Sin consecuencias para él, en el seno de Red Bull ya tenían cierto recelo. Quedaron cribados el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber), el danés Kevin Magnussen (Haas) y los franceses Esteban Ocon (Alpine) y Pierre Gasly (Alpine) junto al citado 'Checo' Pérez, quien este domingo arrancará desde la decimonovena y penúltima posición de la parrilla. Mediada la Q2, Alonso encabezó la tabla de tiempos gracias a su 1:27.279 con ruedas usadas. Las había montado nuevas Verstappen, cuyo equipo no se fiaba al 100% del coche a causa de su percance en la tanda anterior de esta 'qualy'. Finalmente fue Norris quien lideró esta tanda clasificatoria por su mejor vuelta en 1:26.559, con Alonso a 0.171. La gran sorpresa fue que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), uno de los 'gallitos' del Mundial, se quedó fuera de la Q3; tampoco pasaron de ronda el estadounidense Logan Sargeant (Williams), el japonés Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB), el chino Guanyu Zhou (Kick Sauber) ni el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB). Durante esa Q3, completamente sobre asfalto seco porque ya se habían disipado las lluvias de una hora antes, Russell golpeó primero con su 1.26.024; ese registro era apenas 0.006 más rápido que el logrado por su compatriota Norris y 0.172 mejor que el otro británico en liza, un Hamilton que así hacía soñar a las gradas con su particular 'hat-trick'. De hecho, el heptacampeón apretó 'in extremis' con su siguiente vuelta lanzada y el cronómetro agotado, teniendo fugazmente la 'pole' en sus manos. No obstante, Russell respondió haciendo un tiempo de 1:25.819 también con el reloj ya a cero; a 0.171 acabó Hamilton y a 0.211 se quedó Norris, relegando a Verstappen hasta la cuarta plaza (+0.384).

