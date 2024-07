Raquel Revuelta se posiciona con María José Suárez tras su ruptura con Escassi

María José Suárez no lo está pasando bien tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de amor y después de recibir un correo electrónico en el que se le informaría con pelos y señales de una presunta infidelidad del jinete que la modelo, en shock, no pudo perdonar. Un durísimo trance en el que su entorno desliza que está devastada pero en el que cuenta con el apoyo incondicional de su familia y amigos más cercanos. Una de ellas, su compañera y amiga Raquel Revuelta, que no ha dudado en posicionarse y aplaudir la acitud que está teniendo la andaluza tras el controvertido final de su relación con Escassi. La exmodelo ha asistido al concierto de Ricky Martín este miércoles en Sevilla y, demostrado su lealtad, ha reconocido que "no puedo deciros nada obviamente" sobre lo que María José le ha contado sobre la ruptura, sí ha querido "alabar" cómo está "gestionando" la diseñadora "todo esto". "Me parece que está siendo súper elegante y súper correcta" apunta. Sin ocultar su preocupación por el estado anímico de la modelo, Raquel confiesa que espera que "pase este trance de su vida lo antes posible y que recupere esa alegría y esa generosidad que ella reparte por todos lados". "Pero si ella no habla, los que la queremos, no vamos a hablar de ninguna manera. Ella que vaya marcando la pauta" ha zanjado, revelando cuál es la postura de María José en estos duros momentos.

