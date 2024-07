Previa del Países Bajos - Turquía

Las selecciones de fútbol de Países Bajos y de Turquía se medirán este sábado (21.00 horas) en el Estadio Olímpico de Berlín por un puesto en las semifinales de la Eurocopa masculina, ronda que no alcanza la 'Oranje' desde hace 20 años, mientras que los turcos, comandados el joven Arda Güler, quieren emular al equipo que en 2008 disputó la penúltima ronda del torneo continental ante Alemania. Mucho tiempo ha pasado desde que una campeona de Europa y doble subcampeona del mundo como Países Bajos no se mete entre las mejores cuatro selecciones de una Eurocopa, en concreto desde la edición de Portugal 2004, cuando cayó por 2-1 en las semifinales ante el equipo anfitrión. Ahora, el equipo dirigido por Ronald Koeman tiene ante sí la oportunidad de devolver la ilusión a un país que llegaba a este torneo de Alemania con pocas expectativas, pero que un rendimiento de menos a más y una parte benévola del cuadro ha metido en la lucha por el torneo. Los de Koeman parecen haber encontrado el camino del buen juego tras una primera fase decepcionante y en la que solo pudieron ser terceros. El partido ante Rumanía sirvió para que Países Bajos recuperara la confianza que no había tenido ante Francia o Austria. Una victoria contundente por 3-0 en la que Cody Gakpo demostró que es uno de los mejores jugadores del torneo con un gol --su tercero en el torneo-- y una asistencia. No fue la única gran noticia para Koeman, que vio como un jugador llamado a ser importante como Donyell Malen anotaba dos goles en los 45 minutos que estuvo sobre el césped, por lo que apunta a la titularidad ante Turquía. Destacado está siendo también el torneo de Tijjani Reijnders, centrocampista del AC Milan y pilar fundamental en el ida y vuelta que plantea Países Bajos en sus partidos. Además, la otra gran noticia de octavos fue recuperar la solidez defensiva que había desaparecido ante Austria en su grupo. Pero para seguir soñando, la 'Oranje' tendrá que derrotar a una Turquía donde el italiano Vincenzo Montella ha diseñado desde el banquillo un equipo que mezcla a la perfección juventud y veteranía, así como talento y esfuerzo. Mientras, el conjunto otomano fue capaz de deshacerse en octavos de una de la revelaciones del torneo, la mencionada Austria, accediendo por tercera vez en su historia a la ronda de cuartos de final de una Eurocopa masculina. Llegaban a Alemania con la ilusión de tener en sus filas a dos de los jóvenes con más talento del continente como Arda Güler y Kenan Yildiz, pero con el miedo de que su rendimiento aun no fuera suficiente para competir en la élite. Unas dudas que ambos se han encargado de disipar a golpe de goles, asistencias, descaro y trabajo. El del Real Madrid y el de la Juventus están dando desequilibrio y velocidad a un equipo muy sólido en defensa y que tiene claro que necesita vértigo. Además, la selección turca es un equipo muy peligroso en el balón parado y así lo está desmostando en la competición. Montella tiene en sus filas a dos de los mejores lanzadores del torneo como son Çalhanoglu y Güler, y así lo han demostrado hasta el momento. La última muestra fueron los dos goles en los octavos de final frente a Austria, que llegaron de dos córneres botados por el jugador madridista. La peor noticia para Montella es que el doble goleador, Demiral, no estará presente en el partido tras ser sancionado por celebrar uno de sus tantos realizando un saludo relacionado con la ultraderecha turca. Además, tampoco podrá contar con los centrocampistas Orkun Kökcü y Ismail Yüsek, que vieron su segunda amarilla en el torneo ante Austria, a los que sustituirían en el once Çalhanoglu y Salih Özcan. Así, lo mejor para el técnico italiano es la vuelta tras sanción de Çalhanoglu, una de sus piezas clave y capitán. El centrocampista del Inter de Milán ya ha mostrado en el torneo con un gol lo decisivo que es para su equipo, y su vuelta da mayor control de balón a Turquía. Los precedentes sonríen a Turquía, que ha vencido a Países Bajos en dos de sus últimos cuatro enfrentamientos directos. Sin embargo, en el último la victoria cayó del lado 'tulipán' por un contundente 6-1. Ese día el ya excolchonero Memphis Depay firmó un 'hat-trick', mientras que los otros tres goles fueron de Klassen, Malen y Guus Til. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten; Malen, Simons, Gakpo; y Depay. TURQUÍA: Günok; Müldüc, Bardakci, Akaydin, Kadioglu; Özcan, Çalhanoglu, Ayhan; Güler, Baris Yilmaz y Yildiz. --ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). --ESTADIO: Olímpico de Berlín. --HORA: 21.00/La 1.

