España jugará la séptima semifinal de su historia entre Eurocopas y Mundiales

La selección española de fútbol venció este viernes por 2-1 a la de Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa masculina, de la que eran anfitriones los germanos, para avanzar a su sexta semifinal en una EURO --repite el techo alcanzado en la edición de 2021-- y la séptima en total en 28 torneos entre Eurocopas y Mundiales. Los pupilos de Luis de la Fuente son los primeros semifinalistas de esta edición, después de vencer en la prórroga a 'Die Mannschaft' y saber sufrir hasta el cabezazo definitivo de Mikel Merino. El triunfo les da una plaza en las 'semis', en las que se enfrentarán el próximo 9 de julio al ganador del encuentro entre Portugal y Francia. Esta será la sexta semifinal de la 'Roja' en Eurocopas, igualando el resultado del combinado entonces entrenado por Luis Enrique Martínez, una ronda que hace tres años no lograron superar por la crueldad de la tanda de penaltis ante Italia, que terminó proclamándose campeona. Y es que desde el año 1934, la primera aparición de España en una gran cita, la 'Roja' ha estado en seis semifinales. La del martes será la séptima. La primera semifinal de la selección llegó en la Eurocopa de 1964, celebrada en Madrid, y que levantó España para estrenar su palmarés continental. Con José Villalonga en el banquillo y liderados en el césped por el 'Balón de Oro' Luis Suárez, la 'Roja' se impuso a Hungría en 'semis' y derrotó a la URSS en la final (2-1) gracias a los goles de Pereda y Marcelino. Aquel torneo celebrado en Madrid tenía 'truco' porque arrancaba en esta misma ronda, es decir, todos los participantes fueron semifinalistas. Casi 15 años antes, en 1950, la selección ya terminó entre las cuatro primeras en el Mundial de Brasil, aunque no fueron unas 'semis' al uso, ya que el título se decidió con una 'liguilla' entre cuatro selecciones: Uruguay, Brasil, Suecia y España, en el orden que finalizaron esa Copa del Mundo. La segunda semifinal de la historia para la selección nacional llegó en la Eurocopa de 1984, cuando cayó ante la anfitriona Francia en la final marcada por el error de Luis Miguel Arconada. Los jugadores de Miguel Muñoz eliminaron a Dinamarca en los penaltis para poder jugar la final en el Parque de los Príncipes. Fue su primera semifinal en un torneo moderno, muy parecido al formato actual. La tercera 'semi' llegó cinco torneos después, cuatro lustros en los que le techo fueron los cuartos de final, maldición con la que acabó de la mejor manera. La historia cambió para siempre en la Eurocopa de 2008 cuando Luis Aragonés y los suyos se llevaron el título ante Alemania. En las semifinales arrasaron a Rusia por 3-0. Dos años después alcanzaron la cuarta semifinal, en 2010, con el histórico Mundial de Sudáfrica, en uno de los mejores partidos de siempre de la selección española, cuando un testarazo inapelable de Carles Puyol desniveló la balanza para España. Holanda esperaba en la final, a la que batieron con gol de Andrés Iniesta en la prórroga, para conseguir el mayor logro del fútbol español masculino. Solo dos después, también con Vicente del Bosque al frente, España logró la tercera Eurocopa de su historia. En la final aplastó a Italia (4-0) pero en la 'semi', la quinta de su historia, necesitó los penaltis para eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Fue el último paso previo a las sextas semifinales que jugaron en 2021, en la última edición de la Eurocopa y con Luis Enrique Martínez en el banquillo. Los españoles no tuvieron la misma suerte que en las tres ocasiones anteriores y no pudieron con Italia en la tanda de penaltis, ante la que después se proclamaría campeona de Europa. Y tres años después, la 'Roja' jugará sus séptimas 'semis' en un gran torneo, después de imponerse en un partido trabajado e igualado a la anfitriona Alemania --primera vez que España gana a la organizadora del torneo--. Ya espera en el encuentro por un puesto en la final la ganadora del Portugal-Francia.

