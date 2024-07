Escrivá compara la verificación de edad para acceder al porno con "aceptar las 'cookies'" en las páginas web

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha comparado el sistema de verificación edad para acceder a contenidos para adultos incluido en la app 'Cartera Digital' con "aceptar las 'cookies'" de las páginas web y ha pedido a los adultos aceptar la "pequeña actuación" que es un clic para poder tener eficacia en algo "extraordinariamente preocupante". "¿Cuántas veces cuando entramos nosotros en una página web nos piden que aceptemos o no las 'cookies'? Pues es un poco eso. Estamos acostumbrados a dar pequeñas clics en un momento determinado, pequeñas actuaciones en nuestra navegación por Internet y aquí simplemente estamos pidiendo algo de ese tenor. A cambio, igual podemos ser muy eficaces en algo que es extraordinariamente preocupante y que tenemos que evitar", ha concluido. Antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial, el ministro ha señalado que no le sorprende el apoyo mostrado ayer por los obispos españoles a la medida y ha atribuido a la "ignorancia" las oposiciones al mismo. "Casi nadie debería discutir lo que estamos haciendo. Con los datos que vamos recogiendo se constata que los efectos de esta exposición, que tienen niños en una edad media de 11 años a pornografía, está afectando seriamente en su salud mental, en sus comportamientos. Estamos viendo un aumento extraordinario de agresiones sexuales realizadas por menores, se han doblado en 5 años. Estos son datos muy impactantes y muy preocupantes ante los cuales no me sorprende que haya muchas adhesiones", ha agregado. No obstante, ha precisado que puede "entender" la preocupación por el anonimato y la protección de la identidad de los adultos, siendo un factor que está "totalmente asimilado con la solución". "Es un pequeño esfuerzo para los adultos y frente a ese pequeño esfuerzo, que además hemos planteado de una forma muy amigable, abordamos un tema que no puede estar sin en las manos sin hacer nada. Entre las especificaciones técnicas, que nos las han pedido las plataformas y los distintos operadores que tienen que ver con el acceso a esta información, vamos a seguir trabajando con ellos para ver exactamente cómo se puede ir afrontando. Lo único que está haciendo España es adelantarnos a algo que estará vigente en Europa en el 2027", ha concluido.

