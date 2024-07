El Gobierno de Hungría confirma la visita de Orbán a Moscú dentro de una "misión de paz"

El Gobierno de Hungría ha confirmado el viaje del primer ministro, Viktor Orbán, a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de lo que Budapest ha descrito como una "misión de paz", pese al malestar evidente que ha generado dentro de la Unión Europea esta visita. Orbán, cuyo país ha asumido este 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha recalado en Moscú apenas unos días después de realizar su primera visita a Kiev desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. El primer ministro húngaro ha admitido este mismo viernes que ostentar la presidencia del Consejo de la UE no le posibilita a hablar en nombre de la UE, pero ha abogado por aprovechar este semestre para tender puentes en aras de la paz. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha afirmado que el viaje de Orbán debe enmarcarse "exclusivamente" en el marco de las relaciones "bilaterales" entre Budapest y Moscú, puesto que en ningún caso puede hablar por el conjunto del bloque. "No representa a la UE de ninguna forma", ha señalado en un comunicado. Ya la víspera, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, intentó llamar al orden al mandatario húngaro a través de un breve comunicado difundido en redes en el que subrayó que Orbán "no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE". No en vano, la política exterior es competencia de los Estados miembro y es el Alto Representante quien puede hablar por voz de los 27 cuando hay posiciones consensuadas sobre un asunto. El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania", remachó Michel en su comunicado, que ha vuelto a replicar en su perfil oficial este mismo viernes tras confirmarse el viaje. Según han confirmado fuentes europeas a Europa Press, Michel trató sin éxito de establecer contacto con Orbán cuando conoció los rumores del viaje para aclarar las informaciones que llegaron. "Si el primer ministro Orbán hubiera preguntado, el presidente Michel le hubiera desaconsejado fuertemente tal visita", apuntan fuentes próximas al presidente del Consejo.

