Nagore Robles evita hablar de la delicada situación de Sofía Cristo

La semana pasada fue una de las más complicadas para Sofía Cristo tras la última entrevista de su hermano, Ángel Cristo Jr., y Ana Herminia, hablando de ella y de s madre. De hecho, la dj reapareció en 'Espejo Público' y, entre lágrimas, aseguraba que "lo perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre". Este martes estuvimos en la fiesta RAINBOW que organizaba Dulceida para celebrar el orgullo y pudimos ver a Nagore Robles. Aprovechamos la ocasión para preguntarle por cómo ve la delicada situación en la que s encuentra dj y lo cierto es que se mostró ambigua. "Yo creo que cualquier persona que se vea sobrepasada y que no pueda con cualquier situación, evidentemente debe apoyarse en profesionales, y para eso tenemos grandes profesionales de la sanidad pública" explicaba la colaboradora de televisión. Tras esta reflexión sobre el delicado momento que vive la que fuera su pareja, Nagore concluía asegurando que "apoyo, apoyo a todo el mundo que esté en una situación complicada y que necesite ayuda, evidentemente". En cuanto al embarazo de Alejandra Rubio, Nagore comentaba que "lo único que le deseo es que le vaya súper bien, que sea súper feliz, es una muy buena compañera y en esta profesión es difícil encontrar compañeras tan amables y tan simpáticas como ella". Por último, nos confesaba que se su vida privada y de sus relaciones no volverá a hablar públicamente porque "hace tiempo que decidí no exponer a mis parejas por tener una vida pública más sencilla. Y porque hay ciertas partes de mi vida que me apetece tenerlas protegidas".

Compartir nota: Guardar Nuevo