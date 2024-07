Juan Luis Guerra se reencuentra con Málaga este fin de semana en Selvatic

El dominicano Juan Luis Guerra protagonizará este próximo domingo, día 7 de julio, uno de los conciertos más esperados del verano en Málaga. Así, dentro de la variada programación musical de Selvatic Málaga Fest, el artista inaugurará la sección española de su gira europea 'Entre Mar y Palmeras', titulada como su último disco, han señalado desde la organización en un comunicado. El artista dominicano presentará sus recientes álbumes 'Entre Mar y Palmeras' y 'Privé', que tienen canciones como 'El Niágara en Bicicleta', 'El Farolito', 'Visa Para un Sueño', 'Las Avispas', 'A Pedir Su Mano', 'Kitipun' o 'Pambiche de Novia'. También realizará un repaso por su vasto catálogo de éxitos que le han llevado a ser una referencia internacional. Además, el cantautor contará con su banda de músicos, como ya ha ido haciendo durante esta gira que comenzó en Puerto Rico, Perú, Colombia y Chile este año, y que le llevará a conciertos en Ámsterdam, Berlín o París, así como otras ciudades de España tras su paso por Málaga. Juan Luis Guerra, músico, cantautor, productor y uno de los artistas dominicanos más reconocidos y premiados alrededor del mundo, es el creador de éxitos como 'Bachata Rosa', 'Ojalá Que Llueva café', 'La Bilirrubina', 'La Llave de Mi Corazón', 'Las Avispas', 'Todo Tiene Su Hora' y otros hitos del cancionero latinoamericano. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo para luego irse a Berklee College of Music en Boston, universidad que le otorgó un Doctorado Honoris Causa años más tarde, y realizó estudios de filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha compuesto y producido álbumes icónicos como Bachata Rosa, Ojalá Que Llueva Café y La Llave De Mi Corazón que cambiaron por completo el escenario de la música latina, llevando alrededor del mundo géneros como el merengue y la bachata, renovados y vestidos de una musicalidad sin precedentes. Su banda, 4.40 no es solo un grupo, recibe el nombre coloquial del sonido que produce una vibración a 440 Hz a 20 C. Es un movimiento que revolucionó la música latina hace más de 30 años con el encuentro de 4 músicos llamados Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Roger Zayas-Bazán y el propio Juan Luis Guerra. El artista, además, guarda una especial conexión con nuestro país, que ha visitado innumerables veces, y en el que durante los años 80 y 90 conquistó al público y las listas de éxitos del momento. Selvatic Málaga Fest propone, de esta forma, una noche de verano malagueño con el concierto de Juan Luis Guerra este domingo 7 de julio a partir de las 19.00 horas, donde la nostalgia y el público joven convivirán en el espacio de Málaga Forum, adaptado con zonas de gastronomía, market y chill out para generar una experiencia óptima. Por último, han recordado que las últimas entradas que quedan disponibles se pueden adquirir en Enterticket y en la web de Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es.

