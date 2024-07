Carla Vigo confiesa que se está pensando escribir sus memorias

Apasionada de la moda aunque reconoce que no tiene un estilo definido, Carla Vigo no se ha perdido el desfile del diseñador José Perea para celebrar la semana del Orgullo LGBTIQ+ que se ha celebrado este martes en una popular terraza del centro de la capital. Una reaparición en la que, siempre discreta a la hora de hablar de la Familia Real a pesar de que su relación es excelente tanto con la Reina Letizia como con sus primas la Princesa Leonor y la infanta Sofía, la hija de la desaparecida Erika Ortiz ha sorprendido reconociendo que se ha planteado en más de una ocasión escribir sus memorias y contar, en primera persona, cómo ha sido su vida: "Sí lo he pensado, pero yo creo que como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso" confiesa. Además, admite que "no sé cómo se lo tomaría mi familia, o cómo se lo tomaría vosotros, sería un poco raro. No sé si hacerlo, la verdad, pero sí que me he planteado hacerlo. creo que mi familia se enfadarían bastante si escribo mis memorias". "Hay que entenderla sí" contesta cuando le comentamos que también habría que ponerse en el lugar de su tía Letizia si decidiese contar su vida en sus memorias, asintiendo al escuchar que no podríamos tener una Reina mejor, más guapa y más elegante: "Pues sí" ha respondido a todas las preguntas sobre su Majestad, de la que prefiere no hablar demasiado. "Prefiero ser prudente, no me gusta hablar de ellos" confiesa. Más expresiva se ha mostrado al hablar del gran papel que está haciendo Leonor, de la que se siente "muy orgullosa". "No sabía que se va a Portugal de viaje oficial, me he enterado por Instagram y he dicho pues muy bien, ole por ella y que le entreguen lo que tengan que entregarle. Estoy muy orgullosa de ella y no me gustaría nada estar en su piel, la verdad, porque como persona joven que soy, pues, estar en su piel se me haría difícil" desvela. "Va a ser una gran reina" sentencia.

