Álex O'Dogherty y Nuria Roca brillan con 'Brugal The Show', el espectáculo sobre anécdotas reales de amigos de verdad

Con el objetivo de elevar las mejores anécdotas de amistades verdaderas, Brugal The Show celebró el valor de la amistad anoche en Madrid, llevando al escenario del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío historias reales de amigos con un espectáculo teatral de máxima calidad nunca antes visto. Todo ello bajo la creación y dirección artística de Yllana, la prestigiosa compañía de teatro española reconocida nacional e internacionalmente por su creatividad y originalidad. Entre números musicales y monólogos, el actor, músico y humorista Álex O’Dogherty y la presentadora de televisión Nuria Roca se hicieron con el escenario como unos verdaderos maestros de ceremonias difíciles de olvidar. Entre los dos, fueron dando forma a un show que puso en valor aquellas anécdotas de Amistad Verdadera que merecen ser contadas, esas que hacen recordar momentos únicos entre amigos de verdad. Semanas previas al show, Brugal recorrió los principales puntos de hostelería de diversas ciudades, donde a través de entrevistas a distintos grupos en cabinas especiales de grabación y con la ayuda de un storyhunter, la emblemática casa de ron ha querido ser el altavoz de esas anécdotas que merecen ser contadas a lo grande. Sus protagonistas, los ganadores de las mejores anécdotas, pudieron asistir ayer a Brugal The Show, además de subir al escenario para revivirlas junto al público, creando así una nueva anécdota inolvidable y un espectáculo sin precedentes. Nuria, incondicional de la amistad y de los beneficios que esta reporta, tuvo que medirse con Álex, el antagonista perfecto, que no cree que la amistad sea un camino de rosas, sino un campo de minas lleno de malentendidos, expectativas demasiado altas e incluso traiciones. Para defender sus posturas, involucraron al público, entre el que se encontraban los ganadores de las mejores anécdotas reales de Amistad Verdadera. A pesar de los esfuerzos de Nuria por demostrar que detrás de cada una de estas anécdotas se esconde una lección valiosa de amistad y se refuerzan los vínculos entre amigos, no lograba convencer a Álex, por lo que tuvo que contar con el apoyo de unos invitados muy especiales. Así, el actor Adrián Lastra, que se encontraba entre los asistentes, decidió contar una de las anécdotas vividas junto a su amiga, la cantante Ana Guerra, que más tarde aparecería en el escenario también para dar su versión de los hechos. Aunque sus visiones fueron diferentes, ambos reconocieron que es el baile lo que les une y así lo demostraron con un hermoso tango ante la mirada atónita del público. En su búsqueda de perfectas amistades con las que convencer a Álex para que saliera de su error, la presentadora de televisión contó, además, con la ayuda del storyhunter que ha ido recopilando las mejores anécdotas de grupos de amigos de verdad. No obstante, esto tampoco acabó por convencer a O’Dogherty, que reapareció en las inmediaciones del teatro, donde se disponía a entrevistar a algunas personas a pie de calle para que contaran sus anécdotas. Allí, dio con la actriz Claudia Traisac, a la que invitó a unirse al escenario de Brugal The Show para contar la anécdota que comparte con su amiga y actriz Macarena García. Esta, que también se encontraba en el teatro, se reunió con su amiga y compañera de profesión en una barra improvisada en el escenario, donde recordaron sus inicios en la interpretación, cuando se conocieron con tan solo 13 años. No del todo convencido, Álex quiso, sin embargo, contar de nuevo con otra anécdota. Fue entonces cuando el actor Gorka Otxoa decidió dar un paso al frente para relatar las vivencias que le han unido a una persona muy querida por él, el actor Álvaro Cervantes. Éste aseguró que guarda buenos recuerdos de sus rodajes, pero sobre todo de sus recomendaciones de restaurantes, como buen apasionado de la gastronomía. Las historias sobre las anécdotas de los invitados, de la propia Nuria Roca y las recopiladas por el storyhunter de Brugal lograron ablandar el corazón de Álex O’Dogherty que, finalmente, reconoció la importancia de los amigos de verdad. Tras brindar por la 'Amistad Verdadera' al compás de la música, llegó el momento final de Brugal The Show, donde todos sus protagonistas junto con parte del público se subieron al escenario para despedir este gran espectáculo único en la ciudad.

