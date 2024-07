Miércoles, 3 de julio de 2024 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 3 jul (EFE).-

.- Londres (R.Unido).- El Reino Unido se prepara para celebrar el jueves unas elecciones generales que podrían devolver el poder a los laboristas tras 14 años fuera de Downing Street, mientras los conservadores del primer ministro Rishi Sunak se esfuerzan por minimizar la derrota que pronostican las encuestas.

.- Glasgow (R.Unido).- A un días de las elecciones generales en el Reino Unido, el ministro principal de Escocia, John Swinney, se prepara para una nueva batalla política: negociar con el nuevo Gobierno central un referéndum para que Escocia controle su propio futuro, según dijo en una entrevista con EFE.

.- París (Francia).- La campaña electoral francesa entra en su recta final tras la retirada masiva de más de 200 candidatos de varios partidos para intentar evitar una mayoría absoluta de la Agrupación Nacional (RN), lo que abre un nuevo escenario menos favorable para la ultraderecha en la segunda vuelta del próximo domingo.

.- Aviñón (Francia).- En la circunscripción de Aviñón, espejo de la tensa elección que afronta Francia y con dos escaños en juego, el reto de ganar a la ultraderecha que triunfó en la primera vuelta sólo será posible si se cumplen las promesas de crear un 'frente republicano'.

.- Gaza.- Las tropas israelíes prosiguen su ofensiva en el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, al tiempo que retoman los bombardeos en Jan Yunis, en el sur del enclave, donde ahora cerca de 100.000 personas tendrán que volver a desplazarse tras la orden de evacuación lanzada el lunes por Israel.

.- Astaná (Kazajistán).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega este miércoles a Astaná en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) para mantener reuniones con otros líderes, incluido el chino, Xi Jinping, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en medio de la guerra con Ucrania y sus tensiones con Occidente.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, se reúne con gobernadores de su partido en un intento por aplacar las voces de quienes piden que ponga fin a su campaña de reelección tras el debate contra el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

.- Washington (EE.UU.).- Mientras el Partido Demócrata debate si debería cambiar de candidato tras la debacle de Joe Biden en el primer debate presidencial de la carrera a la Casa Blanca, los republicanos y Donald Trump afrontan una campaña con menos escollos y aseguran estar listos para cualquier escenario.

.- Naciones Unidas.- La Representante Especial de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, analiza en una entrevista con EFE la situación en el país en un momento crítico tras la llegada a Puerto Príncipe del primer contingente de policías kenianos de la misión multinacional de seguridad.

.- Ginebra (Suiza).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, repasa en rueda de prensa las principales crisis globales en materia de libertades fundamentales, y en especial la evolución de los conflictos en Gaza y Ucrania.

.- Ginebra (Suiza).- El Consejo de Derechos Humanos recibe el último informe del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, sobre la situación en Venezuela.

.- Dakar (Senegal).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, empieza una visita oficial de dos días a Senegal, donde será recibida por el primer ministro, Ousmane Sonko, entre otros compromisos.

.- Lisboa (Portugal).- Rueda de prensa conjunta de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, con la titular de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, tras una reunión bilateral para hablar de gestión hídrica y de asuntos energéticos, entre otros.

.- Cascais (Portugal).- El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijoo, participa en unas jornadas de estudio del grupo de los populares europeos en Portugal.

.- Lisboa (Portugal).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, participa en la ponencia 'Towards a Green Deal 2.0' (hacia un pacto verde 2.0) en el Ágora Jacques Delors.

.- Kiev (Ucrania).- Ucrania y Rusia siguen tratando de debilitarse mutuamente con golpes en la retaguardia enemiga al tiempo que las fuerzas rusas ganan progresivamente terreno en el este, mientras Kiev sigue reclamando más armamento de largo alcance a sus aliados.

.- Uttar Pradesh (India).- Alrededor de 250.000 personas, más del triple de los asistentes previstos, acudieron a la ceremonia religiosa en el norte de la India en la que al menos 121 personas fallecieron la víspera debido a una estampida, según revelaron este miércoles documentos policiales.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace declaraciones durante la entrega de las Medallas de Honor en la Casa Blanca.

.- Teherán (Irán).- Prosigue la campaña presidencial iraní en Teherán de cara a la segunda vuelta de los comicios, que se celebrará el próximo 5 de julio.

.- Lisboa (Portugal).- La nueva Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) comienza a funcionar con un mayor mandato que su predecesora para anticipar y responder a las amenazas que suponen los narcóticos en la región europea.

.- Sofía (Bulgaria).- El Parlamento de Bulgaria vota este miércoles sobre la propuesta de un nuevo Ejecutivo encabezado por el conservador Rosen Zhelyazkov, del partido GERB, ganador de las elecciones legislativas del pasado 9 de junio.

.- Miami (EE.UU.).- Después de causar la muerte de al menos seis personas en el Caribe Oriental, el huracán Beryl mantiene su potencia de categoría mayor mientras se acerca este miércoles en la noche a Jamaica y las islas Caimán, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

.- Puerto Príncipe (Haití).- Las autoridades de Haití se preparan para los efectos que podría ocasionar en el país el huracán Beryl, en particular en las zonas sur y suroeste, mientras en la vecina República Dominicana el fenómeno causó daños mínimos.

.- La Paz (Bolivia).- A una semana del alzamiento militar del destituido jefe militar Juan José Zuñiga contra el Gobierno de Luis Arce, Bolivia navega una relativa calma, mientras el expresidente y líder del oficialismo Evo Morales confronta al presidente acusándolo de realizar un "autogolpe".

.- Buenos Aires (Argentina).- Se reanuda en el Tribunal Federal Oral 6 de Comodoro Py el juicio por el atentado frustrado ocurrido el 1 de septiembre de 2022 contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) con los testimonios de los procesados Brenda Uriarte y Nicolás Carillo.

.- Washington (EE.UU.).- Entrevista con Michael Camilleri, administrador adjunto de la Oficina para América Latina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).

.- Bogotá (Colombia).- Rueda de prensa de la Armada colombiana sobre los resultados de la alianza internacional de 64 países en la lucha contra el narcotráfico en la Campaña Naval 'Orión XIII', que durante 45 días se convirtió en la operación mundial más grande de este tipo. Universidad Militar Nueva Granada.

.- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, se dirige al Parlamento alemán Bundestag.

.- Aveiro (Portugal).- La Comunidad de Trabajo hispanolusa CENCYL (Región Centro de Portugal y región española de Castilla y León) celebra el VI Congreso Plenario con varias mesas redondas sobre el "Corredor Atlántico" en las que participarán el ministro luso de Cohesión Territorial, Manuel Almeida, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o los alcaldes de Salamanca (España), Carlos García Carbayo, y Viseu (Portugal), Fernando Ruas.

.- Buenos Aires (Argentina).- La comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, y el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, ofrecen una conferencia de prensa tras un evento organizado por la Unión Europea, el Círculo de Políticas Ambientales y el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE).

.- Ciudad de México.- Entrevista con Adrián Alcalá, presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), uno de los reguladores autónomos que pretende eliminar el gobernante mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice que está dispuesto al diálogo y a la autocrítica para evitar la desaparición de esta institución.

.- Ciudad de México.- Jürgen Mossack, del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, convoca a una rueda de prensa este miércoles después de que un tribunal panameño le absolvió con otros 27 imputados por el caso 'Papeles de Panamá'.

.- Montevideo (Uruguay).- Los expresidentes de Colombia Ernesto Sampe y José Mujica de Uruguay anuncian la apertura del Diplomado en Integración de América Latina y el Caribe, que se está llevando a cabo en una alianza entre la Corporación Escenarios, CAF y la Universidad Externado de Colombia.

.- Moscú (Rusia).- Anuncio del veredicto en el caso penal del ciudadano estadounidense Robert Woodland-Romanov.

.- Tokio (Japón).- Japón puso en circulación este miércoles sus primeros billetes rediseñados en 20 años en un movimiento del país, profundamente apegado al efectivo, para aumentar su seguridad con la integración de tecnología holográfica de vanguardia.

.- Tapachula (México).- Pese al comienzo de la temporada de lluvias, productores de café de la frontera sur de México urgen al Gobierno declarar una emergencia porque la sequía extraordinaria ha afectado al 80 % de sus cosechas este año.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- Parte de California se enfrenta esta semana a un doble riesgo meteorológico: una ola de calor y un elevado riesgo de incendios.

.- Madrid (España).- Loreena McKennitt, leyenda viviente de la música folk y new age, aterriza esta semana en seis ciudades de España para conmemorar los 30 años de un disco, 'The Mask And Mirror' (1994), cuya simiente -como recuerda a EFE- está precisamente en la historia de este país del que tanto dice haber recibido.

.- Sevilla (España).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin, uno de los artistas más emblemáticos del pop latino, comienza su gira española con un concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

.- Aviñón (Francia).- La compañía franco catalana Baro d'evel estrena su espectáculo 'Qui som?' en la edición número 78 del Festival de Aviñón.

.- Aviñón (Francia).- La artista hispanosuiza María José Ribot, más conocida como La Ribot, reivindica a la mal llamada Juana la Loca en su espectáculo 'Juana ficción', que se estrena en la edición número 78 del Festival de Aviñón.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La actriz estadounidense Eva Marie Saint, una de las rubias del maestro Alfred Hitchcock cumple este jueves 100 años consolidándose como una de las pocas estrellas vivas de la época dorada de Hollywood en la actualidad.

.- Washington (EE.UU.).- Décimo quinto concurso anual de ingesta de hamburguesas, en el que 14 concursantes de todo Estados Unidos tendrán 10 minutos para intentar hacerse con el título al que más haya comido.

.- Ciudad de Guatermala.- Guatemala juramenta a los 12 deportistas que representarán al país centroamericano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

.- Houston (EE.UU.).- Conferencia de prensa del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y un jugador.

.- Houston (EE.UU.).- Conferencia de prensa del seleccionador de Ecuador, Félix Sánchez y un jugador.

