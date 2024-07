Macron descarta gobernar en coalición con La Francia Insumisa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descartado este miércoles que las cesiones electorales a la izquierda para la segunda vuelta de los comicios legislativos puedan abrir la puerta a un Gobierno de coalición con miembros de La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon. "No habrá coalición", ha zanjado Macron, en unas declaraciones pronunciadas en el Consejo de Ministros y de las que se hacen eco numerosos medios franceses, entre ellos 'Le Figaro', Franceinfo o BFM TV. "Un desestimiento (de candidaturas) no implica una coalición", ha sentenciado. También el primer ministro, Gabriel Attal, ha marcado distancias con el partido de Mélenchon en una entrevista este jueves en France Inter: "Me separa todo de La Francia Insumisa". "Nunca firmaría una alianza con ellos", ha añadido, en alusión a una formación que para muchos en el frente macronista representa a la extrema izquierda, equiparable por tanto a la ultraderecha en términos de riesgo democrático. Más tarde, Attal ha incidido en esta postura y, en una publicación en sus redes sociales, ha subrayado que "no hay, ni habrá nunca, una alianza con La Francia Insumisa", a la par que ha matizado que el hecho de retirar ciertas candidaturas no significa una unión de ambas formaciones políticas. "Para evitar una victoria de un candidato de Agrupación Nacional, para evitar dar una mayoría absoluta a Agrupación Nacional, retirarse no significa unirse", ha manifestado el todavía primer ministro francés. De hecho, aunque la consigna oficial de la lista de Macron pasa por retirar candidatos en las circunscripciones donde sea necesario apoyar al Nuevo Frente Popular de izquierdas para frenar a Agrupación Nacional, varios aspirantes han declinado hacerse a un lado aludiendo principalmente a LFI. La ultraderecha sigue siendo favorita para la segunda vuelta, aunque los sondeos no le garantizan la mayoría absoluta. Es en este escenario donde se abriría un escenario de negociaciones, si bien las encuestas apuntan a que el Nuevo Frente Popular puede tener más legisladores que el 'macronismo' en la Asamblea Nacional.

Compartir nota: Guardar Nuevo