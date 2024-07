Jessica Bouzas, siete tatuajes y el sueño de conocer a Muguruza

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 2 jul (EFE).- La española Jessica Bouzas tiene un curioso tatuaje en un dedo índice. Un "Shh", pidiendo silencio, que asegura que va para acallar a los que tratan de ir en su contra.

"Tengo siete u ocho", dijo este martes la de Pontevedra tras vencer a Marketa Vondrousova en la gran sorpresa de lo que va a de torneo. "La mayoría están un poco más ocultos, excepto el del dedo. Fue uno de los primeros, pero no es sobre callar a la gente. No, es que cuando eres tenista, en tu vida va a haber mucha gente que te dirá que no puedes hacerlo, que eres mala, que no tienes el tenis ni te estás esforzando suficiente", señaló.

"A esa gente le digo que se calle", matizó la española tras el triunfo más importante de su carrera.

"Los demás tatuajes... Este que tengo que se ve más es la fecha de nacimiento de mis abuelos maternos. El que tengo en el tobillo que es una mariposa. El que tengo en el dedo es por mi madre. Luego tengo otro en las costillas que es por mi familia también. Y luego también tengo el símbolo del rayo, que es lo que yo pongo cuando juego. Básicamente son mi familia, el tenis y mi casa que es el que también se puede ver atrás", explicó.

A sus 21 años, la victoria ante Vondrousova es el culmen de un año magnífico en el que comenzó al borde de caer de entre las 200 mejores del mundo y lo enderezó con victorias en los Futures de Oporto y Morelos, con final en otro torneo en Oporto y con su primera victoria en un torneo WTA en Antalya, además de llegar a la final del WTA 100 de Zaragoza en abril y vencer, tras pasar la fase previa, a Paula Badosa en Madrid.

Ese estirón le permitió meterse entre las 100 mejores del mundo y asegurar, por primera vez en su carrera, poder entrar a los Grand Slams de forma directa. El primer triunfo en estos torneos no pudo llegar en Roland Garros, donde en primera ronda perdió una ventaja de 4-1 en el tercer set frente a la croata Jana Fett.

Con el dulce recuerdo del año pasado, cuando jugó Wimbledon por primera vez tras acceder desde la previa, Bouzas llegó a Londres y el día del sorteo tardó un buen rato en conocer su rival en primera ronda.

"La verdad es que es curioso porque justamente ese día, no sé qué pasó, no sé si a vosotros os pasó, pero hubo un colapso con el Wi-Fi. No podía ver nada. Y, de hecho, mi padre me escribió y me dijo como 'bueno, te ha tocado un sorteo duro, pista central'. Y no tenía más información. Yo le decía 'papá, pero dime quién, dime algo'. No me llegaban los mensajes y entonces ahí me puse un poco nerviosa. En el momento que me dijeron que era ella, que fue como 40 minutos después de incertidumbre, sí que me quedé más relajada", relató.

"No por nada, sino porque dije, bueno, voy a vivir una experiencia que quizás muchos jugadores no han podido vivir en toda su carrera. Voy a jugar en la central de Wimbledon, que es algo increíble, sobre todo en este torneo, que se cuida todo tan bien. Entonces dije voy a disfrutar este partido. Voy a, sobre todo, aprovechar esta oportunidad", destacó.

Y eso fue lo que pasó, Bouzas, ávida lectora y amante de tomar el café con sus amigas, ya sea en Madrid, donde se entrena, o en su Villagarcía de Arosa natal, terminó con la vigente campeona en dos sets, sin ponerse nerviosa.

"Aún lo estoy asimilando, la verdad. Estoy contenta con lo que he hecho y, sobre todo, con el momento que estoy viviendo, que creo que hay muy pocas probabilidades de que vuelva a pasar. Tengo que disfrutar el momento y esto no ha acabado, obviamente sigue el torneo y en algún momento tengo que pararme y mentalizarme sobre la siguiente ronda", manifestó.

Algunas voces la comparan con Garbiñe Muguruza, ganadora de dos Grand Slams y número uno del mundo durante varias semanas, además de ser 'maestra'.

"La verdad", afirmó, "que es un halago que me digan que me puedo parecer a ella. Es un referente para mí desde que era pequeña. La verdad que ha hecho cosas increíbles por el tenis español. No la conozco personalmente y es algo que me queda ahí un poco, la espinita clavada porque me gustaría pues poder entrenar algún día con ella o simplemente conocerla". EFE

