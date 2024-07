Aston Martin anuncia la llegada del ingeniero británico Andy Cowell como nuevo CEO del equipo

El equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco anunció este martes el nombramiento de Andy Cowell como director ejecutivo --CEO-- de la escudería, para reemplazar a Martin Whitmarsh, que dejará su cargo a finales de 2024, según un comunicado. "Andy Cowell se unirá al equipo como director ejecutivo, reportando al presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. El actual CEO, Martin Whitmarsh, dejará su cargo antes de finales de año", anunció el equipo en su página web. Cowell, miembro del IMechE y de la Real Academia de Ingeniería, comenzó su carrera en Cosworth antes de incorporarse a BMW Motorsport en el 2000 y a Mercedes-Ilmor en 2004 como Ingeniero Principal. En Mercedes-Benz HPE, fue Director de Ingeniería entre 2008 y 2013, y se convirtió en CEO de Mercedes AMG High Performance Powertrains en 2013, en la era de los V6 turbohíbridos, en la que la escudería alemana ganó tanto el Campeonato de Pilotos como el de Constructores entre 2014 y 2020. "Estoy encantado de unirme al emocionante proyecto de Lawrence y estoy deseando trabajar con el talentoso grupo de personas. La F1 siempre ha sido mi pasión competitiva, y me uno a Aston Martin en un momento emocionante con la inminente finalización del Campus Tecnológico AMR y nuestra transición en 2026 a un equipo de trabajo con nuestros socios estratégicos Honda y Aramco", valoró Cowell en declaraciones compartidas por el equipo Por su parte, Lawrence Stroll destacó el "liderazgo" de Cowell en el proyecto. "Estamos en el buen camino para convertirnos en un equipo ganador del campeonato del mundo. Andy tiene todo mi apoyo y dispondrá de todos los recursos para ganar", aseguró. "Me gustaría dar las gracias a Martin (Whitmarsh), que ha sido fundamental en nuestra fase de crecimiento. En los últimos tres años, ha desarrollado el equipo y nos ha ayudado a lograr hitos significativos, incluyendo el fomento de nuestra relación con Honda y la entrega de nuestro Campus Tecnológico AMR de última generación en Silverstone", agregó sobre el CEO actual. Precisamente, Whitmarsh reconoció el "enorme éxito" de Cowell durante su carrera. "Conozco a Andy desde hace muchos años y lo traje a Mercedes HPP en 2004, donde se convirtió en director general entre 2013 y 2020. Será un activo increíble para Aston Martin y contribuirá significativamente a la ejecución de nuestra estrategia de cara al futuro", celebró. "La llegada de Andy en octubre y la finalización del Campus Tecnológico AMR me permitirán alejarme y centrarme en otros proyectos de mi vida, sabiendo que se han establecido las bases con un equipo impresionante, una visión inspiradora e instalaciones avanzadas para lograr el éxito en la F1", zanjó.

Compartir nota: Guardar Nuevo