Los Celtics de Boston están a la venta tras ganar título de la NBA

(Bloomberg) -- El actual campeón de la NBA, los Celtics de Boston, salen a la venta.

El grupo propietario del equipo, Boston Basketball Partners LLC, decidió vender la franquicia por consideraciones patrimoniales y de planificación familiar, según un comunicado de los Celtics. Los propietarios esperan vender una participación mayoritaria este año o principios de 2025, y el resto en 2028.

La venta de los Celtics se produce en un momento en el que las valoraciones de los equipos deportivos profesionales están al alza. Eso ha llevado a más franquicias a vender participaciones minoritarias o a ofrecer el control. El año pasado, solo en la NBA, tres franquicias cambiaron de manos: Phoenix Suns, Charlotte Hornets y Dallas Mavericks, todas por US$3.000 millones o más.

Boston ganó el mes pasado su título número 18, la mayor cantidad en la historia de la liga, y tuvo el mejor récord (64-18) en la temporada regular. La franquicia cuenta con estrellas jóvenes como Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Sportico valora a los Celtics en US$5.100 millones, la cuarta cifra más alta de la liga. El actual grupo propietario, liderado por Wyc Grousbeck e incluyendo a Stephen Pagliuca, compró el equipo por US$360 millones en 2002.

La venta se produce en un momento en el que la liga se encuentra en medio de la negociación de un acuerdo mediático de US$76.000 millones con ESPN, Comcast y Amazon. El acuerdo aún no ha sido anunciado. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho que cuando la liga termine de negociar dicho acuerdo buscará expandirse, probablemente agregando dos nuevas franquicias.

ESPN informó anteriormente la noticia.

