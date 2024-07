La nave Starliner se queda sin fecha de regreso a la Tierra

La nave Starliner de Boeing, que voló el 5 de junio con dos astronautas de la NASA para una estancia de una semana en la Estación Espacial Internacional, aún no tiene fecha de regreso a la Tierra. La NASA y Boeing continúan evaluando el rendimiento del sistema de propulsión de Starliner, que experimentó fugas de helio y problemas con los propulsores durante su primer acoplamiento tripulado con la Estación Espacial Internacional el 6 de junio. Inicialmente, la estancia de la nave en la Estación se prolongó al 22 de junio y luego al 26, pero se quieren hacer más comprobaciones. "Basándonos en el rendimiento continuo de Starliner mientras está acoplado, estamos trabajando con la estación para extender la certificación de varios componentes más allá de la duración de la misión de 45 días, si es necesario, para que nuestros equipos de ingeniería puedan tomarse el tiempo que necesiten mientras Butch y Suni (los astronautas de Starliner, Butch Willmore y Suni Willliams)respaldan varias actividades en órbita que son fundamentales para mantener las operaciones y la investigación de la estación", declaró en un comunicado Steve Stich, gerente del programa Commercial Crew de la NASA n un encuentro informativo este fin de semana. Además, este 2 de julio comenzará una campaña de pruebas en las instalaciones de pruebas de White Sands en Nuevo México para replicar cómo se usaron los propulsores durante el vuelo. Las pruebas durarán aproximadamente dos semanas, pero eso depende de lo que se encuentre, y se requerirán más análisis después. Como tal, la NASA y Boeing aún no tienen una fecha de aterrizaje para Starliner. La nave espacial está en condiciones de abandonar la Estación en caso de emergencia. Pero después de probar los propulsores en el espacio, la NASA y Boeing quieren tomarse más tiempo para comprender la causa raíz. Starliner es un nuevo tipo de nave espacial de Boeing, a diferencia del otro proveedor privado que transporta astronautas a la Estación Espacial -Crew Dragon de SpaceX-, que se basa en el diseño de Cargo Dragon. Starliner realizó dos misiones sin tripulación para prepararse para la prueba con tripulación, después de que el primer esfuerzo no logró llegar a la Estación en 2019 debido a fallos informáticos. Dragon, por su parte, tuvo una sola misión sin tripulación en 2019 y una prueba de vuelo con un solo astronauta en 2020 antes de comenzar misiones tripuladas operativas cada seis meses hasta la actualidad.

