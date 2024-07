Kiko Jiménez y Maite Galdeano, la tensión se palpa en el ambiente. Así ha sido su enfrentamiento

Algo atormenta a Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'. La 'reina de los realities' ha reconocido su preocupación porque su madre, Maite Galdeano, y su novio, Kiko Jiménez, discutan durante su ausencia. "Cuando estoy yo siento que está todo en orden. Es irme y no sabes cómo te puedes encontrar mi casa. Uno se pelea con otro, la otra con el otro... Espero que Kiko esté poniendo orden porque siento que esa casa sin mí se pone patas arriba. Es incontrolable. De repente, pienso que pasa algo. No sé", confesaba a su compañera Lola. Un presentimiento que parece que se está cumpliendo viendo la tensa reacción de Kiko y Maite, presentes en la gala de este domingo del 'All Stars'. Y es que aunque el de Jaén aseguraba que todo está bien aunque "está su madre, su hermano, yo... y todos tenemos carácter, ya nos conocemos", la madre de la televisiva ha dejado entrever que ha 'echado' a su yerno de su casa porque quiere estar "sola". "Soy una mujer muy solitaria,soy una persona muy segura de sí misma, siempre he estado sola, me llevo muy bien conmigo y con mis animales estoy feliz. En estos momentos he preferido estar sola" explicaba. Un discurso al de Kiko ha respondido con evidente enfado y ha asegurado que él tiene su propia casa y su vida al margen de Maite: "Lo que no puede ser es que estemos ella y yo como si fueramos pareja. Ella es mi suegra, nuestro vínculo es Sofía y está a 8.000 kilómetros". Además, visiblemente incómodo, ha pedido que dejen a un lado lo que no tenga que ver con su novia y se centren en el reality. "Está preocupada porque tiene una intuición. Cuando vas allí no tienes contacto con el exterior y tienes mucho tiempo libre para pensar. Está todo bien dentro de lo que se puede decir bien, dentro de dos personas que tenemos carácter" zanjaba. Sin embargo, Maite ha tenido la última palabra y ha querido dejar claro que aunque Kiko quiera a Sofía "a su manera de novio", "el amor de una madre es infinito, es el verdadero, por ella muero". "No quiero alarmar a nadie, no pasa nada, pero he preferido tomar esta posición de estar sola" ha zanjado sin dar más explicaciones.

