Álvaro Delgado será el candidato oficialista a la Presidencia de Uruguay

Álvaro Delgado, exsecretario del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ha ganado las primarias del Partido Nacional y será el candidato oficialista a la Presidencia de Uruguay para las elecciones que se celebrarán el 27 de octubre en el país latinoamericano. Delgado ha ganado las primarias con un 74 por ciento de los votos. Tras los resultados, ha subrayado que "el pueblo blanco ha tomado una decisión" y ha agradecido a los militantes por su victoria, que ha calificado como uno de los "honores más grandes". Su 'número dos' será Valeria Ripoll, quien se ha mostrado "sorprendida y orgullosa" de la elección. El Frente Amplio, que gobernó desde 2005 hasta 2015 con Tabaré Vázquez y José Mujica, ha elegido a Yamandú Orsi (intendente del departamento de Canelones entre 2020 y 2024) como su aspirante a presidente con un 59 por ciento de los apoyos. Su compañera de fórmula será Carolina Cosse, quien se había presentado como precandidata a las primarias y ha quedado en segundo lugar. "Pocas veces he sentido el calor de la militancia, de sentirnos compañeros. Nuestro Frente Amplio es una fuerza diversa y progresista que busca representar a quienes hacen representar al trabajo y la solidaridad como nuestra lucha cotidiana. Pero también es amplio por su mirada para transformar todo lo que haga falta para el bienestar de nuestro pueblo", ha manifestado Orsi. En este sentido, ha subrayado que su partido es "el cambio" y ha subrayado que sus valores tienen como "guía" el "triunfo de la honestidad en el manejo de los recursos públicos". "Es ética. Es la transparencia alumbrando nuestros actos. Es plantarnos firmes ante los excesos, la soberbia. Ser intransigentes contra la corrupción", ha reclamado. "Precisamos más apoyo, que más pueblo se nos una. En definitiva, esta es la esencia de nuestro compromiso. Unir para ganar, para gobernar, unir a Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país, vamos a gobernar para todas y para todos. Hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro. Propongo unir a Uruguay, a la capital con el interior, al país rural con los servicios y las industrias", ha sostenido. Por otro lado, el Partido Colorado uruguayo ha designado a Andrés Ojeda, una cara nueva en la formación, como su candidato presidencial, al haber obtenido el 39 por ciento de los votos. Sin embargo, este no ha proclamado por el momento a su 'número dos', anuncio que tendrá lugar este lunes, después de que valoren "los números electorales" y tomen la decisión "en el más absoluto consenso y unidad". La tasa de participación en las elecciones internas que se han celebrado este domingo ha caído y ha registrado el menor porcentaje de participación electoral desde que se tienen registros en el país, puesto que no ha alcanzado el 36 por ciento. En esta cita, los uruguayos estaban llamados a elegir a los aspirantes a la Presidencia. El Frente Amplio fue derrotado en 2019 y ha celebrado este domingo que ha registrado un aumento significativo en la votación en estas internas, lo que se ha interpretado como un impulso de cara a los comicios.

