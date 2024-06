Jordi Alba firma un golazo y el Inter Miami sigue ganando sin Messi

Las Vegas (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El español Jordi Alba firmó el cuarto gol de su carrera en la MLS y fue un tanto espectacular desde fuera del área para impulsar el triunfo por 2-1 del Inter Miami en el campo del Nashville, lo que extendió a tres victorias de tres la racha del club de Florida sin Leo Messi ni el uruguayo Luis Suárez.

El Inter Miami del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino defendió su liderato en el Este de la presión del Cincinnati del MVP argentino Lucho Acosta, que ganó 1-0 en el campo del Dallas.

Tras el 1-0 firmado en el minuto 40 por Ian Fray, Jordi Alba anotó el 2-0 en el 44 con una gran volea de pierna zurda desde los 18 metros.

El alemán Hany Mukhtar recortó distancias para el Nashville desde el punto de penalti, pero no pudo evitar la derrota.

El Inter Miami sumó nueve puntos de nueve desde que Messi y Suárez dejaran al equipo para sumarse a la concentración de sus respectivas selecciones en la Copa América.

Tanto Argentina como Uruguay se plantaron en los cuartos de final del torneo.

Se quedaron a nueve puntos de distancia los New York Red Bulls, que no pasaron del 2-2 en casa contra el DC United, mientras que el Columbus Crew, con un nuevo gol del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández y del uruguayo Diego Rossi, arrolló 5-1 al New England Revolution del español Riqui Puig.

El final más sorprendente de la jornada se vivió en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo local ganó por 2-1 al Toronto FC con un gol del senegalés Jamal Thiare en el minuto 97.

El portero del Toronto, el canadiense Luka Gavran, tenía el balón en las manos y se preparaba para volver a ponerlo en juego, pero no se dio cuenta de que Thiare seguía detrás de él.

El meta soltó el esférico y Thiare lo supo aprovechar para recuperarlo y anotar a placer el gol del decisivo 2-1. Anteriormente, el argetino Thiago Almada había dado ventaja al Atlanta United antes del momentáneo empate del italiano Federico Bernardeschi. EFE

