Hidalgo (Globalia): "Nadie intervino para hacer ningún rescate de Air Europa"

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha defendido que en Air Europa "nadie intervino para hacer ningún rescate", sino que recibió un crédito avalado por su propio patrimonio. "Air Europa no fue rescatada, Air Europa recibió el mayor contrato económico de cualquier compañía aérea que fue avalado personalmente por mi patrimonio", ha destacado Hidalgo, que ha atendido a los medios en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) con motivo de la inauguración de la nueva ruta de la compañía entre Madrid y la ciudad dominicana. El directivo ha añadido, además, que se trata de un crédito "con grandes intereses" y del que la compañía ya ha amortizado 300 millones, y ha matizado, ante las informaciones surgidas en las últimas semanas, que no hubo mediación de terceros para obtener ese préstamo. El fundador de Air Europa se refería a los 616 millones de euros que recibió por la pandemia, 475 de ellos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas con cargo a la SEPI --con vencimiento a 2026-- y 141 millones a través de un crédito sindicado de varios bancos avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Hidalgo también ha añadido que a él no le han dado "ni un solo euro", "ni el Gobierno ni ningún español" y ha defendido que él le ha "ahorrado mucho dinero a los españoles" gracias a la competencia que instaló tras la creación de Air Europa.

