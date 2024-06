La Justicia panameña absuelve a 28 personas vinculadas con los 'Papeles de Panamá'

La Justicia panameña ha absuelto este viernes a 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación al mediático caso de los 'Papeles de Panamá' y ha ordenado levantar todas las medidas cautelares contra los imputados, ha informado el órgano judicial del país en un comunicado. "La jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, mediante sentencia N°. 3 de 28 de junio de 2024, absolvió a las personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados 'Panama Papers' y 'Lava Jato', seguido a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, así como a ciudadanos de nacionalidad alemana", se lee en la mencionada nota. De este modo, la sentencia dictada por Marquínez ordena el "levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados" y contempla, además, "la exención de la acción penal por muerte de uno de los señalados en el proceso". En el caso de los 'Papeles de Panamá', la Justicia ha determinado que "las pruebas recabadas en los servidores del bufete de abogados Mossack Fonseca (...) no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores 'hash' que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad". Del mismo modo, la magistrada ha considerado que "el resto de las pruebas no eran suficientes ni concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina", agrega el comunicado. En abril de 2016, una filtración de más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca reveló la implicación de políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo en empresas radicadas en paraísos fiscales y que podrían haber servido para evadir impuestos. Entre los nombres incluidos se encontraban los de jefes de Estado como los entonces presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Ucrania, Petro Poroshenko. Igualmente, personas del círculo más cercano a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Siria, Bashar al Assad, o del difunto líder libio, Muamar Gadafi. En total hay 72 jefes o exjefes de Estado que con estas empresas evadían impuestos, blanqueaban dinero y evitaban sanciones, según la investigación. La filtración afectó a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestionaba Mossack Fonseca. Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung', quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países.

Compartir nota: Guardar Nuevo