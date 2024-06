Rusia aventura malas relaciones con la UE tras los últimos nombramientos

Las autoridades de Rusia han indicado este viernes que todo apunta a que las relaciones con la Unión Europea seguirán siendo malas a pesar del cambio de liderazgo en las instituciones europeas tras las elecciones celebradas a principios de junio. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que las "perspectivas para una normalización de las relaciones" con el bloque comunitario son "muy débiles" y ha aventurado que no se producirá una mejora de las relaciones, especialmente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. "No creemos que la diplomacia europea vaya a cambiar de alguna forma para dirigirse hacia una normalización. La perspectiva con Bruselas es mala", ha aseverado durante una rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. En este sentido, ha criticado la elecciones de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, para suceder a Josep Borrell como Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y ha puntualizado que "no ha demostrado inclinación alguna hacia la diplomacia" con Rusia. "Es bien conocida en Rusia por su postura absolutamente irreconciliable y sus comentarios a menudo rusófobos", ha aseverado Peskov.

