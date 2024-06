Restrasan el lanzamiento de Lost Records: Bloom & Rage para alejarse del estreno de Life is Strange: Double Exposure

Don't Nod Entertainment ha anunciado que retrasará el lanzamiento de Lost Records: Bloom & Rage hasta principios de 2025 para distanciarlo de la llegada al mercado de Life is Strange: Double Exposure, cuya publicación está prevista el 29 de octubre. La desarrolladora de videojuegos, también responsable de Life is Strange -que lo distribuye Square Enix-, anunció este otro título a finales de diciembre del año pasado, en el marco del evento de presentación The Game Awards. Lost Records: Bloom & Rage, distribuida por Don't Nod, narra una aventura de cuatro amigas que se reencuentran tras 27 años sin contacto para "enfrentarse a un secreto enterrado que les hizo prometer no volver a hablarse", tal y como se indicó en su avance. Si bien entonces dijo que el videojuego se lanzaría a finales de este año para PC, PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X/S, la desarrolladora ha indicado ahora que lo retrasará hasta principios del próximo 2025, según ha avanzado en su cuenta de X (antes Twitter). Don't Nod ha dicho que ha tomado esta decisión de trasladar las fechas de lanzamiento un mes más tarde para darle "el espacio adecuado para brillar" a otro lanzamiento, Life is Strange: Double Exposure, que se espera que llegue el próximo 29 de octubre. La creadora de videojuegos francesa que ha asegurado finalmente que "la espera valdrá la pena", no ha adelantado cuándo estará disponible Lost Records: Bloom & Rage, que inicialmente llegará a PS5, Xbox Series y PC.

