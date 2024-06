El Tour de Francia en periodo electoral: "Nos adaptamos a todo"

Florencia (Italia), 28 jun (EFE).- El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, aseguró que la carrera "tiene que saber adaptarse a todas las circunstancias", incluidas las elecciones legislativas que vivirá el país y un posible cambio de Gobierno.

En conversación con un grupo de medios, Prudhomme indicó que la única preocupación que tienen es la reacción de la gente, pero no imaginan que un nuevo Gobierno vaya a cambiar la relación con la carrera.

"Está claro que el Tour puede ser un altavoz de las protestas" en caso de que se produzcan tras la victoria de la extrema derecha que auguran las encuestas, reconoció el director de la carrera, que señaló que por ahora "no se puede predecir cual será la reacción de la población".

Prudhomme afirmó que el Tour está configurado "para avanzar" en todos los escenarios y que "la clave en estas circunstancias es proseguir la ruta".

"No me imagino que llegue un nuevo Gobierno y nos retire las fuerzas de seguridad", aseguró el patrón de la carrera, que no quiso responder a eventuales hipótesis.

Unos 28.000 agentes están encargados de la seguridad durante el Tour de Francia.

"La única cuestión que nos plantamos es cuál será la reacción de la gente, el resto, nosotros seguimos nuestra ruta", agregó.

El director del Tour comparó la situación actual con la que vivieron el año pasado durante el inicio de la carrera en el País Vasco español mientras que en Francia se producían revueltas en los arrabales deprimidos de muchas ciudades.

"Siempre hay algo a lo que tenemos que adaptarnos", afirmó Prudhomme, que recordó también que en 2019 debieron acortar una etapa por un corrimiento de tierras en Tignes.

En el terreno práctico, el director de la carrera señaló que para la primera vuelta de las elecciones de este domingo no han previsto nada, porque el Tour estará en Italia, pero para la segunda del próximo día 7 sí habrá un dispositivo especial.

El Tour llegará a Troyes ese día y en contacto con las autoridades locales se establecerán puntos de paso en las ciudades que atraviesa la carrera para permitir a los habitantes acudir a sus puntos de voto.

"Se podrá pasar hasta diez minutos antes y después del paso de la caravana publicitaria y del pelotón", señaló.

Además, dijo que Troyes, que debía cerrar las urnas a las 18.00 horas, como la mayor parte de las ciudades del país, lo hará dos horas más tarde, como las grandes urbes.

Prudhomme afirmó que se han basado en la experiencia de 2021, cuando durante el Tour se celebraron en Francia elecciones departamentales.

EFE

lmpg/ism