Xuso Jones nos habla del día más importante de su vida: su boda

Fue a principios de este mes cuando conocíamos que Xuso Jones se había casado. Una noticia que daba la vuelta a España y que revolucionaba el panorama en las redes sociales por ser este un gran creador de contenidos en los últimos tiempos. Sin embargo, nada se conoce de su otra mitad. Europa Press pudo hablar con Xuso hace unos días y nos confirmaba que "me casé el 25 de mayo y fue uno de los mejores días de mi vida" y no hay duda de eso... porque la sonrisa que se le dibujaba en el rostro no engañaba. Tan felices están que Xuso nos desvelaba que "me gustaría que hubiese durado cuatro días, ha sido uno de los mejores días de mi vida y he disfrutado mucho también el proceso, que eso es muy importante, que la gente se pelea". Y es que sus propios amigos le "me decían 'oye, lo tenéis todo controlado' y yo decía, 'vamos, va todo de maravilla'" por lo que "yo me lo he tomado con mucha calma y con mucha paz para no estresarme, digo: ¿me voy a estresar yo por un día tan bonito? No". A pesar de haber preferido que nunca hubiese salido a la luz por mantener la discreción en su relación y porque quería que fuese "una cosa íntima para mí, para mi familia" no ha podido evitar que trascendiese a la esfera público y "la gente me llamaba: 'que no me ha invitado y yo decía 'ya me la ha liado la prensa, porque no he invitado a la mitad de mis amigos'". No cabe duda de que Xuso está súper enamorado ya nos aseguraba que "yo siempre he dicho 'yo me quiero casar una vez y ya está'. Y ese es el amor de mi vida, por supuesto. Y espero que dure para toda la vida". De esta manera y respetando, como siempre ha hecho, el anonimato y privacidad de su pareja, el influencer nos hablaba de su idílica boda.

Compartir nota: Guardar Nuevo