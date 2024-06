Von der Leyen plantea a líderes de la UE destinar 500.000 millones a inversiones en Defensa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado este jueves a los líderes de la Unión Europea destinar 500.000 millones a inversiones en Defensa para los próximos diez años, en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea la invasión rusa de Ucrania. En una primera evaluación a los líderes de la UE, en el marco de la cumbre que decidirá los altos cargos europeos, Von der Leyen ha cifrado en 500.000 millones de euros las inversiones adicionales necesarias para Defensa, según han explicado distintas fuentes. La propuesta de la líder del Ejecutivo europeo llega en pleno debate sobre encontrar nuevas formas de financiación para afrontar las ingentes inversiones necesarias en el sector europeo de la defensa, marco en el que algunos Estados miembros optan por la emisión de deuda conjunta, aunque formalmente no está sobre la mesa. Fuentes diplomáticas ven esta estimación como poco aproximada ya que no tiene en cuenta la situación en los Estados miembros y sus compromisos con la OTAN. Para algunas delegaciones la cifra es "caída del cielo" y lamentan que la presidenta comunitaria no haya presentado ningún cálculo ni documento. El debate está marcado por la necesidad de que haya más inversiones privadas y públicas que potencien el sector militar en Europa, contexto en el que fuentes en Bruselas apuntan a que los bancos reformen sus reglas de financiación para dejar de tratar las inversiones en Defensa "como si fueran inversiones en porno o tabaco".

