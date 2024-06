Miles de personas exigen ante la casa de Netanyahu un acuerdo para liberar a los rehenes y nuevas elecciones

Unas 2.000 personas se han congregado este jueves ante la residencia privada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ciudad de Cesarea, para exigirle un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes que siguen cautivos en la Franja de Gaza, mientras que miles más en Tel Aviv han pedido elecciones anticipadas. '¿Cuánta sangre más se derramará hasta que se vaya?', son algunos de los eslóganes que se han visto este jueves en las movilizaciones en contra del primer ministro Netanyahu, y que vienen repitiéndose con asiduidad por la geografía israelí, más después de que no avance un acuerdo para liberar a los rehenes. En Tel Aviv, otras miles de personas más, según informa el portal Ynet, se han manifestado en los alrededores de la residencia oficial de Netanyahu, bajo las mismas consignas, alcanzar un acuerdo y elecciones anticipadas. Israel y Hamás alcanzaron un breve acuerdo a finales del año pasado para liberar a una pequeña parte de los 240 rehenes que fueron tomados por los islamistas durante los ataques del 7 de octubre a cambio de hacer lo propio con los palestinos que permanecen encarcelados y de un alto el fuego que no se ha logrado aún. Desde entonces se han organizado numerosos encuentros con la participación de los países de la región, con giras de líderes políticos para intentar alcanzar un acuerdo, en medio todo ello de reproches que se han dirigido ambas partes por el nulo éxito de estas iniciativas. La última propuesta sobre la mesa la presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que planteó un cronograma para el fin de las hostilidades, la liberación de presos y secuestrados y una reestructuración política de la Franja de Gaza. Por otro lado, continúan también las protestas de los grupos ultraortodoxos, después de que el Tribunal Supremo confirmara esta semana que no existe base legal alguna para que eviten el servicio militar, tras décadas sorteando el reclutamiento como alumnos de la 'yeshivá', el centro de estudios de la Torá y del Talmud La Policía ha logrado desbloquear la autopista 4, una de las principales vías de Israel, después de expulsar a los manifestantes. Las autoridades han informado de la detención de más de 30 personas por delitos contra la autoridad y disturbios, informa 'The Times of Israel'.

