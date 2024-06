Las vacantes crecen un 44% desde 2019 y ya suponen un coste de 8.150 millones, según BBVA e Ivie

Las vacantes de empleo en España aumentaron un 44% en 2023 respecto a 2019, antes de la pandemia del Covid-19, hasta alcanzar los 148.000 puestos de trabajo sin cubrir, y supusieron un coste estimado de 8.150 millones de euros del Producto Interior Bruto (PIB) español, una cifra que no incluye el impacto de las vacantes en agricultura y pesca, el sector inmobiliario y el energético. Según se destaca en un informe del programa de investigación en Socioeconomía de la Fundación BBVA y el Ivie, el fenómenos de las vacantes es "nuevo" en el país, ya que ha surgido, entre otras cosas, por las cifras "récord" de empleo en España, un mercado laboral caracterizado desde hace décadas por niveles muy elevados de paro. Por ello, se avisa de que en la medida que el empleo continúe creciendo y la tasa de paro convergiendo a niveles europeos, el fenómeno de las vacantes continuará incrementándose en España, algo a lo que el tejido productivo y empresarial nacional no está tan acostumbrado y para lo que "estará menos preparado que otros países". De igual manera, se indica que el fenómeno se puede intensificar en el futuro por la reducción del desempleo, el menor tamaño de las cohortes de jóvenes, la jubilación de la generación del 'baby boom', la emigración de talento al exterior y los desajustes formativos. Por otro lado, en el estudio se recalca que, en términos relativos, el problema de las vacantes en España es mucho menos frecuente que en el conjunto de la Unión Europea. Así, la tasa española es una tercera parte de la media europea. De hecho, en la actualidad España es uno de los países con menor tasa de vacantes (0,9%), por debajo del 1% junto con Bulgaria, Rumania y Polonia, y a una distancia sustancial de Austria, Bélgica o Países Bajos, todos con tasas por encima del 4%. LA TASA DE VACANTES PODRÍA TRIPLICARSE HASTA POR EL ENVEJECIMIENTO De igual manera, desde BBVA y el Ivie recalcan que el acusado proceso de envejecimiento demográfico que sufre España y el progresivo retiro de la generación de 'baby boomers' es un peligro adicional que puede empujar al alza la tasa de vacantes. Por ello, con una mano de obra escasa por el aumento de la ocupación, el envejecimiento de la población hace más posible que la tasa de vacantes converja con Europa y se sitúe entre el 2,5% y el 3%, tres veces más que la actual (0,9%). "Los problemas para encontrar trabajadores, aunque revisten naturalmente diferente intensidad según la ocupación, el sector o la región de que se trate, presentan cada vez un carácter más general, afectando tanto al sector privado como al público", se indica en el estudio. Además, según los datos de vacantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el informe se destaca que las empresas tienen más dificultades para cubrir los empleos más cualificados, aunque "eso no significa que no haya con frecuencia complicaciones para cubrir también los puestos de menor formación". EL COSTE SUBIRÍA A 25.000 MILLONES SI SE CONVERGE CON TASAS EUROPEAS Por otro lado, de converger la tasa de vacantes con niveles europeos, BBVA e Ivie estiman que los costes aumentarían sustancialmente hasta los 25.000 millones de euros en un escenario de futuro con un acercamiento al patrón europeo de vacantes. Por ello, proponen aumentar la tasa de actividad, incentivar que se prolongue la vida laboral, políticas activas de empleo que primen la cualificación y activación más que el subsidio a los parados, mejorar la formación, la atracción de talento foráneo o la retención del nacional.

Compartir nota: Guardar Nuevo