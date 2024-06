Zelenski aprueba la creación de una rama de las Fuerzas Armadas dedicada a las operaciones con drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha promulgado este miércoles un decreto para la creación de una rama sobre drones en la estructura de las Fuerzas Armadas, en el marco de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La Presidencia de Ucrania ha publicado el decreto en su página web, en el que se recoge que Zelenski da su visto bueno a la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de "crear una fuerza de sistemas no tripulados como un tipo separado de fuerza en la estructura de las Fuerzas Armadas de Ucrania". El Estado Mayor del Ejército ucraniano anunció recientemente que el coronel Vadim Sujarevski había sido nombrado como comandante de esta nueva rama, cuatro meses después de que el propio Zelenski ordenara la creación de la misma para mejorar las operaciones con drones para hacer frente a la invasión rusa. Sujarevski destacó el 11 de junio que "Ucrania sienta un precedente no visto desde la creación de los aviones y las Fuerzas Aéreas", antes de agregar que "alguien inteligente --en referencia a una cita formulada por Winston Churchill-- dijo que los generales siempre se preparan para las guerras previas". "La creación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados significa que nos hemos dejado de preparar (para guerras previas). Hemos empezado a dictar las normas", zanjó, en el marco del extenso uso de drones por parte de Ucrania para atacar a las fuerzas rusas y objetivos en territorio de Rusia, que ha afectado las capacidades de Moscú para acometer la ofensiva. Por otra parte, Zelenski ha realizado este mismo miércoles una visita a la provincia de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada por las tropas rusas, en la que ha estado acompañado por el jefe del Ejército, Oleksander Sirski, y el nuevo jefe de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov, nombrado el lunes para el cargo. "Presento oficialmente a Hnatov a todos los responsables de la defensa en Donetsk. Es un hombre joven, pero su conocimiento de la línea de frente y su experiencia es exactamente lo que se necesita. La tarea de Hnatov está clara: destruir al ocupante y, también muy importante, salvar todas las vidas posibles de nuestros guerreros", ha explicado. Asimismo, ha destacado el "heroísmo" de dos brigadas desplegadas en la zona y ha dado las gracias a los trabajadores médicos desplegados sobre el terreno, al tiempo que ha confirmado que durante sus reuniones en Donetsk ha mantenido conversaciones "detalladas" sobre la situación de seguridad y las operaciones para dar apoyo a la población civil. "Abordamos muchas cuestiones: garantizar los elementos esenciales para la vida, como el agua, las cuestiones sociales, la evacuación, la asistencia para la defensa y la restauración de las viviendas", ha relatado, antes de afirmar que habrá conversaciones en Kiev con "oficiales que deberían estar aquí y en otras zonas cercanas a la línea de frente, con comunidades donde la gente necesita soluciones inmediatas". De esta forma, Zelenski ha reconocido que hay "soluciones que simplemente no pueden ser vistas desde Kiev" y ha mostrado su "sorpresa" al enterarse de que "algunos oficiales importantes no han estado aquí desde hace seis meses o más", sin dar detalles. "Habrá conversaciones serias y sacaré las conclusiones adecuadas respecto a ellos", ha apostillado.

