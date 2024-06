Perú resuelve disputa portuaria con empresa estatal china Cosco

(Bloomberg) -- Perú y una empresa estatal china resolvieron una disputa sobre el modelo de negocio de un enorme puerto de US$1.300 millones antes de una reunión entre los presidentes de ambos países esta semana.

La empresa china Cosco Shipping viene construyendo el puerto de Chancay cerca de Lima esperando ser su operador exclusivo cuando se inaugure en noviembre. Pero abogados del Gobierno demandaron para desafiar dicho estatus anteriormente este año, indicando que la instalación debería estar disponible para otras empresas que ofrezcan servicios como carga y descarga de contenedores de envío.

La demanda sorpresa fue criticada por la empresa, prestamistas chinos y grupos industriales peruanos que argumentaron que prácticamente todos los demás puertos del país sudamericano tienen operadores exclusivos. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ahora dice que el problema se ha resuelto y que retirarán la demanda.

“Su exclusividad es ahora un hecho y el tema de la demanda es historia”, dijo en una entrevista Juan Carlos Paz, jefe de la autoridad portuaria de Perú. Los abogados del Gobierno pidieron formalmente a un juez que desestimara la demanda civil el lunes, añadió.

Un representante de Chancay estuvo de acuerdo y dijo que el problema se había resuelto de manera favorable para el puerto y para la industria naviera en general.

Boluarte, que se encuentra de visita en China, tiene previstas reuniones con responsables de Cosco el jueves y con el presidente Xi Jinping el viernes.

Se prevé que el puerto de Chancay transforme el comercio entre Sudamérica y Asia al reducir los tiempos de viaje de los buques de carga. La instalación, que se ha convertido en un pararrayos de las tensiones entre Estados Unidos y China en la región, será inaugurada cuando Perú sea el anfitrión de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico más adelante este año.

