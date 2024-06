El expresidente Hasán Rohani pide el voto para el único candidato reformista en las elecciones presidenciales

El expresidente de Irán Hasán Rohani ha expresado este miércoles su apoyo a la candidatura del candidato reformista Masud Pezeshkian de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán este viernes de forma anticipada tras la muerte en mayo del entonces mandatario, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste). "Hemos de votar el viernes a alguien decidido a retirar la sombra de las sanciones que pesa sobre el pueblo iraní", ha señalado Rohani, el último reformista en estar al frente del país centroasiático, algo que hizo entre 2013 y 2021, cuando fue reeemplazado por el propio Raisi. Así, ha sostenido que Pezeshkian, el único reformista de los seis candidatos a la Presidencia --los otros cinco son del espectro conservador o ultraconservador--, tiene cualidades como "la honestidad, la valentía y la lealtad a los intereses nacionales", según un vídeo enviado al diario 'Sharg' en el que es el último día de campaña. Rohani ha afirmado que las elecciones "pueden ser un día muy importante" para el país y ha reseñado que "la población ha soportado tres años de continuo sufrimiento e inflación por encima del 40 por ciento, presión social en las calles y la espera del fin de las sanciones durante cada mes y cada día". "Votemos a alguien que solucione los problemas de los bancos", ha indicado Rohani, que ha criticado que otros candidatos "no hayan dicho la verdad a la gente" durante los cinco debates televisados. "Si uno no tiene el valor necesario, no puede perseguir los objetivos e intereses nacionales", ha argumentado. "Debemos votar a alguien que ignore los intereses personales y familiares para lograr los intereses nacionales. Debemos de votar a alguien fiel a sus palabras", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que Pezeshkian "merece el puesto y puede asumir la responsabilidad". "Pido a la gente que quiera unas interacciones constructivas con el mundo y que quiera moderación en el país que vote el viernes a Masud Pezeshkian", ha dicho, en medio de las expectativas por parte del reformista para poder al menos forzar una segunda vuelta en la que enfrentarse a alguno de los candidatos conservadores. Las palabras de Rohani han llegado apenas un día después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, hiciera un llamamiento a una "máxima participación" en las presidenciales y dirigiera una serie de mensajes críticos aparentemente destinados a Pezeshkian, al afirmar que "aquel que muestra la más mínima oposición a la revolución (...) o al sistema islámico, no es útil ni bueno" para la población, tras las críticas del político a la represión de las protestas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini y su petición de volver al acuerdo nuclear de 2015. "Aquel que se vincula con Estados Unidos e imagina que sin el favor estadounidense no es posible dar un paso en el país, no será un buen colega", manifestó, antes de recalcar que esta persona, a la que no mencionó directamente, "no usará las capacidades del país y no lo gestionará bien". Por ello, pidió a la población que "elija a una persona de religión, de 'sharia', de revolución y con fe total en el sistema". Además de Pezeshkian, aspiran a la Presidencia Said Jalili, Alireza Zakani, Amirhosein Qazizadé Hashemi, Mostafá Purmohamadi y Mohamad Baqer Qalibaf, unas elecciones que tendrán lugar apenas unos meses después de las legislativas, marcadas por la baja participación --en mínimos históricos--, por los llamamientos al boicot por parte de la oposición para denunciar la represión por parte de las autoridades.

