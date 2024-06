Assange se declara culpable de espionaje ante un tribunal estadounidense

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se ha declarado culpable este miércoles de un cargo de espionaje ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener la libertad y volver a su país natal, Australia. El periodista se ha declarado culpable de violar la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada, si bien ha defendido sus acciones ante el tribunal, considerando que su labor como periodista debería haber estado protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, pero ha admitido que probablemente no ganaría un juicio. "Cuando trabajaba como periodista, animé a mi fuente a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege eso. Creo que la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje se contradicen entre sí, pero acepto que sería difícil ganar un caso así dadas todas las circunstancias", según recoge el periódico 'The Washington Post'. Por su parte, representantes de Estados Unidos han caracterizado a Wikileaks como un sitio web que pretendía deliberadamente sacar a la luz información militar y de defensa sensible que amenazaba la seguridad nacional. Con todo, han acusado a Assange de animar a altos cargos a revelar dicha información, mencionando los documentos filtrados por la exanalista de las Fuerzas Armadas Chelsea Manning, que estuvo aproximadamente siete años en prisión. VUELTA A AUSTRALIA Por otro lado, la jueza ha preguntado por qué se ha presentado el caso en Saipan y el fiscal estadounidense Matthew McKenzi ha explicado que la isla está cerca del país de origen de Assange y esto le permitiría volver a casa "rápidamente después de este procedimiento". Mientras se celebra la audiencia, Wikileaks ha indicado que Assange tomará un vuelo a las 12.10 horas (4.10 hora peninsular española) y que llegará seis horas y media más tarde a la capital de Australia, Canberra. En la víspera, el Tribunal Superior de Londres le dejó en libertad bajo fianza tras el acuerdo, por el que se declara culpable a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Desde Londres se ha dirigido a Saipan, antes de hacer una parada en la capital de Tailandia, Bangkok. Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos. A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que podía implicar hasta 175 años de cárcel. El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los Derechos Humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

