Disney World aceptará reservas de atracciones con anticipación

(Bloomberg) -- Los parques temáticos de Walt Disney Co. de Florida permitirán a los visitantes reservar lugar para acceder a las atracciones con hasta una semana de anticipación para reducir las filas, en un esfuerzo por abordar las quejas por las demoras.

Los huéspedes de los hoteles de Disney podrán reservar acceso a las atracciones con siete días de anticipación para toda su estadía mientras que el resto lo podrá hacer con tres días de antelación. Actualmente, solo está permitido a los visitantes del parque reservar plazas el día de su visita, lo que hace que muchos se despiertan a las 7 a.m. para ser los primeros en conseguirlas. Los cambios entrarán en vigor el 24 de julio.

El mayor operador de parques temáticos del mundo presentó su más reciente sistema de reserva de usuarios, Genie+, hace tres años. Ese producto ahora pasará a llamarse Lightning Lane Multi Pass y permitirá a los visitantes hacer filas más cortas en muchas atracciones del parque. Además, se reservará un pase único Lightning Lane para algunas de las atracciones más populares de los parques.

Los precios de las filas acortadas varían según el parque y la hora del día. Multi Pass permite tres reservas con un precio que normalmente arranca en US$15, mientras que las reservaciones para los atracciones más populares cuestan desde US$10.

Disney ha realizado varios cambios en sus predios en los últimos años para reducir las aglomeraciones y aumentar los ingresos. Algunas restricciones, como las reservas de parques, surgieron a raíz de la pandemia, aunque recientemente Disney ha relajado algunas de ellas.

