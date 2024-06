Crónica del Países Bajos - Austria: 2-3

La selección de Austria ha dado la sorpresa este martes al vencer a Países Bajos (2-3) en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024, un resultado que le ha asegurado la primera plaza del Grupo D por delante de Francia y que deja a los de Ronald Koeman terceros, dificultando sus cruces. Un desafortunado tanto en propia meta de Donyell Malen inauguró el marcador a los seis minutos, pero Cody Gakpo, nada más regresar de vestuarios, volvió a meter a Holanda en la pelea. En el 59, Romano Schmid apareció para poner de nuevo a los de Ralf Rangnick por delante y Memphis, con incertidumbre por la intervención del VAR, igualó el choque en el 75. El centrocampista del Borussia Dortmund Marcel Sabitzer apareció cinco minutos después para anotar el 2-3, un resultado que unido al empate galo dio a los suyos la primera plaza. Los holandeses, por su parte, se sitúan de momento como mejor tercero y no tendrán problemas para clasificarse, pero verán dificultados sus enfrentamientos. El combinado centroeuropeo salió en tromba en el Estadio Olímpico de Berlín. Un centro de Romano Schmid que se paseó por el área y un buen balón de Marko Arnautovic que Patrick Wimmer no acertó a rematar avisaron a los neerlandeses, que solo dos minutos después recibían el primer golpe. En una acción de Schmid por banda izquierda y con los artilleros austriacos dispuestos para rematar, Donyell Malen acabó introduciendo el esférico en su propia portería cuando trataba de despejar (min.6). Con el tanto y el momentáneo 0-0 en el Francia-Polonia, los de Rangnick se situaban líderes del Grupo D. El delantero del Borussia Dortmund estuvo a punto de resarcirse minutos después, en el 23, con un disparo que se marchó rozando el palo izquierdo de la portería rival. Dos nuevas llegadas austriacas acabaron por desesperar a Ronald Koeman, que no dudó en mirar hacia el banquillo para introducir en el campo a Xavi Simons por Joey Veerman. Arnautovic todavía pudo incrementar la renta de los suyos en una jugada en la que, con todo a favor, no logró rematar. La reacción holandesa en la segunda parte no se hizo esperar, y en el minuto 47 llegó el empate. La 'Oranje' robó en el centro del campo y Simons guió un contraataque que finalizó de manera magistral Cody Gakpo, que con un remate con rosca consiguió alojar el balón lejos del alcance de Patrick Pentz. Países Bajos regresaba a la primera plaza. Sin embargo, la alegría neerlandesa duró apenas diez minutos, lo que tardó Schmid en volver a poner a Austria por delante con su primer gol con la selección; Florian Grillitsch llegó hasta línea de fondo y ya dentro del área, centró atrás para la llegada del centrocampista del Werder Bremen, que se lanzó en plancha para cabecear la pelota al fondo de las mallas (min.59). El gol de penalti de Kylian Mbappé en Dortmund rebajaba el premio, la segunda plaza, pero todo saltó por los aires en cinco minutos de locura. En el minuto 75, Memphis cazó un balón en el corazón del área chica y, elevando la pierna, anotó el empate, que subió al luminoso tras unos minutos de incertidumbre mientras el colegiado revisaba la jugada por posible mano. Mientras, en el otro partido del grupo, Robert Lewandowski igualaba para Polonia también desde los once metros, y solo un minuto más tarde, en el 80, Marcel Sabitzer aprovechó un pase filtrado para fusilar ante Bart Verbruggen y poner el 2-3. Austria volvía a ser primera. Holanda buscó a la desesperada el tanto que le ofreciese la clasificación directa y lo rozó con un remate de Wout Weghorst que se marchó cerrando el larguero, pero no llegó. El 1-1 de Dortmund, además, daba el liderato de grupo a los austriacos, que se enfrentarán al segundo clasificado del Grupo F -Turquía, República Checa o Georgia-. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 2 - AUSTRIA, 3 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, min.66); Schouten, Veerman (Simons, min.35); Malen (Weghorst, min.72), Reijnders (Wijnaldum, min.66), Gakpo; y Memphis. AUSTRIA: Pentz; Posch, Wöber, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch (Querfeld, min.64); Wimmer (Laimer, min.64), Sabitzer, Schmid; y Arnautovic (Gregoritsch, min.78). --GOLES: 0-1, min.6: Malen, en propia puerta. 1-1, min.47: Gakpo. 1-2, min.59: Schmid. 2-2, min.75: Depay. 2-3, min.80: Sabitzer. --ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK). Amonestó a Posch (min.32), a Wimmer (min.33) y a Querfeld (min.94) por parte de Austria. --ESTADIO: Olímpico de Berlín.

