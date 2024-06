Las autoridades saudíes elevan a 1.301 los muertos en la peregrinación a La Meca de este año

El ministro de Sanidad de Arabia Saudí, Fahd al Yalayel, ha informado este domingo de que se ha contabilizado la muerte de un total de 1.301 personas durante la temporada de peregrinación a La Meca y los lugares santos del Islam, principalmente debido a las altas temperaturas. Al Yalayel ha destacado que el 83 por ciento de los fallecidos no habían recibido la autorización oficial para realizar la peregrinación y ha explicado que muchos de ellos realizaban largas caminatas a pie, bajo el sol, sin ningún tipo de protección o descanso. Algunos de ellos eran ancianos que padecían enfermedades crónicas, según recoge el portal de noticias Ajbar24. El ministro ha explicado que se ha identificado a los fallecidos y se ha informado a los familiares, aunque ha advertido de que el proceso puede llevar tiempo, ya que muchos no llevan ningún tipo de identificación. Los cuerpos han sido sepultados según la constumbre en La Meca y se ha emitido un certificado de defunción. El sistema sanitario saudí ha prestado más de 465.000 servicios especializados, 141.000 de ellos a peregrinos no autorizados, y en muchos casos por afecciones relacionadas con el calor, ha relatado el ministro en una entrevista con la televisión saudí Al Ijbariya. Muchos de ellos siguen hospitalizados, según Al Yalayel, que ha destacado la labor del personal sanitario y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ha destacado la ausencia de epidemias y de enfermedades de transmisión entre los peregrinos. Al Yalayel ha destacado que en 95 casos pacientes sin autorización para la peregrinación han sido trasladados hasta Riad y otras ciudades para recibir atención médica de forma gratuita. Entre los servicios sanitarios prestados ha habido operaciones a corazón a bierto, cateterismos cardíacos, diálisis, atención de urgencia. El ministro ha destacado que la atención sanitaria comienza incluso antes del inicio del viaje de peregrinación, ya que se han prestado más de 1,3 millones de servicios preventivos de detección precoz de enfermedades, vacunación y programas de concienciación. Este mismo domingo el monarca saudí, Salmán bin Abdelaziz al Saud, y su hijo y príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, han felicitado a las autoridades por el "éxito" de la temporada de peregrinación. El monarca menciona a las autoridades gubernamentales, regionales y locales, así como organizaciones civiles. "Valoramos vuestras felicitaciones para la Fiesta del Sacrificio y el éxito logrado en la temporada de peregrinación por la gracia de Alá el Todopoderoso y los esfuerzos para dar serivicio a los peregrinos bajo supervisión y guía del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán", ha apuntado el príncipe heredero y gobernante 'de facto' del país.

