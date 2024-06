Países Bajos anuncia la entrega de un nuevo sistema Patriot a Ucrania

La ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren, ha anunciado que han conseguido reunir las partes de un sistema de misiles Patriot completo en colaboración con otro país para su entrega a Ucrania. Ollongren ha destacado que llevaban tiempo trabajando para lograr esta entrega y ha indicado que no van a revelar qué país ha participado en la iniciativa, ya que considera que debe ser cada Estado el que haga pública esta información, según recoge la agencia de noticias holandesa ANP. Este sistema de misiles tiene capacidad para derribar proyectiles enemigos, según Ollongren, que ha subrayado la importancia "crucial" de que Ucrania pueda defender sus cielos. La ministra ha afirmado por otra parte que el anuncio de Rumanía de entrega de otro sistema Patriot es una "muy buena noticia" y ha resaltado que Estados Unidos está colaborando para reforzar las defensas de Ucrania. Kiev, por su parte, ha afirmado que necesita otros siete sistemas Patriot para garantizar la defensa antiaérea ante los ataques de Rusia y Alemania ha manifestado su disposición a colaborar en este sentido. Aunque no se ha logrado por el momento este objetivo, Ollongren ha resaltado que este incremento es positivo "porque los rusos siguen intensificando sus ataques aéreos". La ministra no ha concretado cuándo llegará el nuevo sistema antiaéreo a Ucrania para evitar dar información militar a Rusia.

